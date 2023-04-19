Российские космонавты впервые в 2023 году вышли в открытый космос

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин начали выход в открытый космос в 04:41 мск, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса». Это их первый выход в открытый космос в 2023 году и после утечки в российском космическом корабле «Союз МС-22».

Космонавты проведут в космосе 6 часов 37 минут. Целью их выхода в космос является перенос дополнительного радиационного теплообменника (РТОд) манипулятором ERA с модуля «Рассвет», а также его установка на модуле «Наука».

Как сообщает «Роскосмос», космонавты должны расстыковать электрический кабель между РТОд и модулем «Рассвет», после чего демонтировать заглушки на радиаторе. Затем они проследят за переносом РТОд манипулятором ERA с «Рассвета» на модуль «Наука». После космонавты проведут механическую и гидравлическую стыковку РТОд с «Наукой» и подключат электрический кабель между модулем и радиатором.

В декабре прошлого года в российском корабле «Союз МС-22», который должен был вернуть на Землю Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения, предположительно, из-за удара спорадическим метеороидом. 28 марта корабль приземлился в Казахстане без экипажа. Ожидается, что космонавты вернутся на Землю в сентябре 2023-го на «Союзе МС-23». В общей сложности они проведут на орбите не меньше 370 суток, что станет новым рекордом для МКС.

Олеся Павленко