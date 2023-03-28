Поврежденный «Союз МС-22» отстыковался от МКС и возвращается на Землю без экипажа

Корабль «Союз МС-22» с поврежденным радиатором отстыковался от Международной космической станции в 12:57 мск. Он в беспилотном режиме спустится на Землю ориентировочно в 14:45 мск на территории Казахстана, сообщила пресс-служба «Роскосмоса» в описании к трансляции посадки. 15 декабря 2022 года на корабле произошла разгерметизация системы охлаждения.

Ожидается, что аппарат войдет в слои атмосферы в 14:22 мск, а посадка состоится в 147 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган. Корабль возвратит на Землю 218 кг грузов, в том числе результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа или повторного использования, говорится в заявлении «Роскосмоса».

«Союз МС-22» стартовал с Байконура в сентябре 2022 года. Он доставил на орбиту российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также американского астронавта Фрэнка Рубио. Предполагалось, что его экспедиция продлится до марта 2023 года, но в декабря на корабле произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения, предположительно, из-за удара спорадическим метеороидом.

Экипаж поврежденного корабля вернется на «Союзе МС-23» и пробудет на орбите в общей сложности не менее 370 суток. Это станет новым рекордом для МКС. Космонавтов планируется вернуть в сентябре текущего года.

Эрдни Кагалтынов