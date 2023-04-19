Глава Минобороны Великобритании: конфликт на Украине может продолжиться в 2024 году

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил уверенность в успешном проведении Украиной контрнаступления. Однако, по его мнению, российско-украинский конфликт продолжится и в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бен Уоллес

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Бен Уоллес

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Я смотрю с оптимизмом на то, что в период между текущим и последующим годом Украина будет продолжать наступление и сохранит сильную позицию»,— сказал господин Уоллес на встрече с журналистами в Вашингтоне (цитата по The New York Times).

При этом глава британского оборонного ведомства указал, что конфликт на Украине, вероятнее всего, продолжится и в 2024 году. «Я также думаю, что мы должны быть реалистами: не будет такого момента, когда Россия рухнет по мановению волшебной палочки»,— добавил он.

15 апреля премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление украинских военных начнется в ближайшее время. По его словам, власти Украины «нацелены на то, чтобы реализовать все планы и добиться победы». WP со ссылкой на попавшие в открытый доступ секретные документы Пентагона сообщала, что во время контрнаступления Украина собирается вернуть под свой контроль территории на востоке и одновременно продвинуться на юг. По информации Newsweek, украинское контрнаступление запланировано на 30 апреля.

Милена Костерева