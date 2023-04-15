Премьер Украины Шмыгаль в Вашингтоне пообещал скорое наступление ВСУ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что контрнаступление украинских военных начнется в ближайшее время. По его словам, власти Украины «нацелены на то, чтобы реализовать все планы и добиться победы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Шмыгаль

Фото: Ken Cedeno, Reuters Денис Шмыгаль

Фото: Ken Cedeno, Reuters

«Ничто не повлияет и не изменит наши планы на контрнаступление. Наша цель — победа, наша цель — освобождение украинских территорий в границах 1991 года. Мы уверены в том, что контрнаступление состоится уже в ближайшее время. Соединенные Штаты абсолютно нас поддерживают»,— сказал господин Шмыгаль (цитата по «Укринформ»).

В марте Bild со ссылкой на аналитиков НАТО сообщал, что основными направлениями контрнаступления Украины будут Луганск и Запорожье, также Киев хочет отрезать наземное сообщение России с Крымом. Из попавших в интернет в апреле документов Пентагона стало известно, что США прогнозируют скромные успехи Украины при контрнаступлении.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер