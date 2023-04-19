МИД РФ: сложности с инспекциями по зерновой сделке возникают из-за Украины и ООН

В Совместном координационном центре в Стамбуле возникают сложности с проведением инспекций судов в рамках зерновой сделки, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она утверждает, что проблемы обусловлены действиями Украины и ООН. По ее словам, Киев «стремится вовсю эксплуатировать» сделку.

Госпожа Захарова уверяет, что украинская сторона «не гнушается ни откровенными злоупотреблениями правилами процедуры, ни требованиями взяток с судовладельцев» ради получения коммерческой прибыли. По данным МИД РФ, из-за этого доля получателей украинского продовольствия в нуждающихся странах сократилась — из 28,3 млн т зерновых вывезено 742 тыс. т (2,6%).

«Владельцы "входящих" судов, отказавшиеся дать взятку, вынуждены простаивать в ожидании регистрации не один месяц. "Выходящим" же сухогрузам, с которых украинцы уже получили деньги и утратили к ним интерес, приходится также дожидаться проведения досмотра»,— утверждает Мария Захарова.

Она уточнила, что единственным способом «хоть как-то восстановить порядок» стала регистрация судов, которую осуществляют российские эксперты. В МИД РФ уверяют, что процедура проводится «строго в рамках утвержденных правил». Госпожа Захарова также добавила, что предложение России внести в регистрационные списки суда, которые направятся в нуждающиеся страны, и те, которые находятся в очереди не один месяц, «было встречено в штыки» Украиной.

«В результате украинцы сначала заблокировали процесс регистрации, не соглашаясь с нашими предложениями, а затем остановили все инспекции, включая выходящих судов (27 кораблей с 1,2 млн т груза на борту.— "Ъ")»,— утверждает представитель МИД РФ.

18 марта вице-премьер Украины Александр Кубраков заявил, что зерновая сделка продлена на 120 дней. МИД России говорил, что она продлена на 60 дней. 17 апреля Украина обвинила Россию в блокировке досмотра судов в турецких водах. Вчера, 18 апреля, МИД РФ заявил, что инспекции в рамках зерновой сделки возобновлены. Позднее в тот же день в ООН сказали, что инспекции судов в Стамбуле не проводятся два дня.

Подробнее о сделке читайте в материале «Ъ» «Всему свой срок».

Лаура Кеффер