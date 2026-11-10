Госдума отклонила программный законопроект КПРФ о «детях войны»

Документ, разработанный депутатами от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым, предусматривает установление федерального статуса «детей войны» для граждан, родившихся с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года и проживавших на территории СССР во время Великой Отечественной войны. Авторы предлагают выплачивать таким россиянам ежемесячно по 5 тыс. руб. с последующей индексацией, а также предоставлять дополнительные социальные льготы. Правительство инициативу не поддержало. В Госдуме утверждают, что большинство подпадающих под эту категорию граждан уже получают меры социальной поддержки.