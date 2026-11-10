Госдума отклонила программный законопроект КПРФ о «детях войны»
Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект «О детях войны», внесенный еще 4 июня 2024 года. Рассмотрение проходило по упрощенной процедуре, то есть без выступлений авторов документа и представителей от фракций.
Документ, разработанный депутатами от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым, предусматривает установление федерального статуса «детей войны» для граждан, родившихся с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года и проживавших на территории СССР во время Великой Отечественной войны. Авторы предлагают выплачивать таким россиянам ежемесячно по 5 тыс. руб. с последующей индексацией, а также предоставлять дополнительные социальные льготы. Правительство инициативу не поддержало. В Госдуме утверждают, что большинство подпадающих под эту категорию граждан уже получают меры социальной поддержки.
Принятие федерального закона о «детях войны» является одной из программных инициатив коммунистов, с которой они последовательно выступают уже много лет. Однако предыдущие попытки закрепить соответствующий статус на федеральном уровне не находили поддержки в Госдуме.
Отдельные регионы уже приняли собственные законы о «детях войны». Например, в Москве в 2020 году соответствующий закон был одобрен по инициативе «Единой России», тогда как альтернативный проект КПРФ городские депутаты отклонили. Коммунисты, обвинившие партию власти в заимствовании их идеи, в итоге также поддержали принятый документ.