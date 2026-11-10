Умер бывший главный тренер женских сборных СССР и России по футболу Олег Лапшин

Олег Лапшин возглавлял команды СССР и России с 1988 по 1994 год. Затем он занимал пост президента Ассоциации женского футбола России. Также входил в состав исполкома РФС и профильных комитетов Международной федерации футбола (FIFA) и Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).