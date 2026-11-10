Лидера рок-группы «Разные люди» Чернецкого похоронят 12 ноября в Петербурге
Бессменного лидера рок-группы «Разные люди» Александра Чернецкого похоронят 12 ноября на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге. Церемония прощания начнется в Феодоровском соборе в 12:00, сообщила ТАСС его семья.
Александр Чернецкий умер 8 ноября в возрасте 60 лет. Последнюю неделю он находился в реанимации, рассказывали коллеги музыканта. Причина смерти не объявлена, однако Александр Чернецкий большую часть жизни боролся с болезнью Бехтерева.
Александр Чернецкий родился в 1966 году в Харькове. Еще в школьные годы начал играть на гитаре, вдохновившись творчеством Владимира Высоцкого. В 1989 году создал в родном городе группу «Разные люди». После переезда музыканта в Санкт-Петербург в 1999 году коллектив прошел через разные составы. «Разные люди» стали одними из наиболее заметных участников советского рок-движения.