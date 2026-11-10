Не та сейчас обстановка
Продажи мебели могут сократиться на 3% в 2026 году
Из-за ситуации на рынке жилья, отмены массовой льготной ипотеки и высокой стоимости потребительского кредитования натуральные продажи мебели в 2026 году могут сократиться на 3% по сравнению с прошлым годом. При этом в денежном выражении реализация может достичь 620 млрд руб., что на 3,5% больше, чем годом ранее. Участники рынка объясняют это заметным подорожанием такой продукции из-за инфляции и роста издержек.
В 2026 году продажи мебели в натуральном выражении могут сократиться на 3% году, в денежном — напротив, увеличиться на 3,5%, до 620 млрд руб., прогнозируют в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР). Основным фактором, влияющим на снижение натуральных продаж, остается высокая стоимость потребительского кредитования, считает президент АМДПР и гендиректор Первой мебельной фабрики Александр Шестаков. Особенно чувствительна к ней традиционная розница, где покупатели чаще приобретают дорогостоящую мебель, в том числе кухни, диваны и комплексные интерьерные решения, добавляет он.
Директор мебельной выставки Woodex Сергей Иртуганов снижение спроса на такую продукцию связывает с ростом цен и осторожностью покупателей. По его мнению, удорожание мебели заставляет потребителей откладывать крупные покупки.
Также у покупателей меняются приоритеты при выборе товаров: крупные запланированные покупки совершаются, а менее значительные откладываются или отменяются, добавляют в сети гипермаркетов Hoff.
Например, если есть необходимость в кухне или полноценном шкафе, от такой покупки сложно отказаться, а без нового комода можно прожить, поясняют там.
На спрос также влияет ситуация на рынке жилья. После отмены массовой льготной ипотеки российские застройщики сократили закупки продукции для меблировки квартир (см. “Ъ” от 23 июля 2025 года). Также после нескольких лет уверенного роста начало сокращаться и производство офисной мебели. По данным АМДПР, в январе—апреле 2026 года выпуск такой продукции сократился почти на 3% в натуральном выражении и на 8% в денежном. Хотя объемы ввода новых офисных площадей продолжают увеличиваться, рынок столкнулся с охлаждением деловой активности бизнеса (см. “Ъ” от 2 июля).
Антон Алиханов, глава Минпромторга, в ноябре 2024 года:
«Большой спрос на российскую мебель вытягивает в хороший плюс и производство в других сегментах — ДСП, ДВП и фанеры».
Рост продаж мебели в денежном выражении растет преимущественно за счет повышения цен, говорит Александр Шестаков. По его словам, в 2022 году рынок пережил заметное сокращение продаж в сопоставимых ценах, после чего стоимость продукции начала восстанавливаться. В Hoff рост реализации мебели в денежном выражении связывается в первую очередь с инфляцией и ростом себестоимости производства. В компании наблюдают повышение закупочных цен от поставщиков, связанных с ростом цен на ДСП, ДВП, логистику, энергоносители, комплектующие.
По данным АМДПР, в августе 2026 года российские предприятия выпустили 7,8 млн единиц мебели, что на 4,8% меньше год к году. При этом стоимость произведенной продукции выросла на 15,3%, до 51,8 млрд руб.
Всего за январь—август 2026 года стоимость производства мебели выросла на 5,7% год к году, при этом количество выпущенных изделий сократилось на 1,3%.
При этом рост денежного рынка не гарантирует роста прибыли, замечают в Hoff. Хотя средний чек увеличивается, растет себестоимость производства, зарплаты и прочие расходы. Соответственно, рентабельность самой отрасли остается под существенным давлением. Особенно уязвимы компании с низкой загрузкой, большим долгом и высокой долей недорогих товаров, констатируют в Hoff.
В компании не исключают, что консолидация мебельного рынка усилится в ближайший год. Сергей Иртуганов считает, что производителей такой продукции сейчас могут поддержать в том числе госзаказы. В качестве примера он приводит реализацию до конца 2026 года 120 гостиничных проектов в рамках курируемой Минэкономикой программы господдержки. Также заказы предприятиям могут дать проекты по оснащению торговых пространств, школ и медицинских учреждений, заключает он.