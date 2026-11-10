Не та сейчас обстановка

В 2026 году продажи мебели в натуральном выражении могут сократиться на 3% году, в денежном — напротив, увеличиться на 3,5%, до 620 млрд руб., прогнозируют в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР). Основным фактором, влияющим на снижение натуральных продаж, остается высокая стоимость потребительского кредитования, считает президент АМДПР и гендиректор Первой мебельной фабрики Александр Шестаков. Особенно чувствительна к ней традиционная розница, где покупатели чаще приобретают дорогостоящую мебель, в том числе кухни, диваны и комплексные интерьерные решения, добавляет он.