ООН: инспекции судов в Стамбуле в рамках зерновой сделки не проводятся два дня

Инспекции судов в рамках зерновой сделки не проводились в Стамбуле сегодня, 18 апреля, и 17 апреля. Об этом на брифинге заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. При этом, по его словам, в Совместном координационном центре (СКЦ) в Турции ведется «активное обсуждение» с участием представителей РФ, Украины и Турции.

«Мы открыто докладываем о том, что происходит. Инспекции не проводились вчера и сегодня»,— заявил господин Дюжаррик (цитата по ТАСС). Причиной непроведения инспекций представитель генсека ООН назвал «отсутствие согласия» сторон.

На странице сайта ООН, посвященного работе Совместного координационного центра Черноморской зерновой инициативы, на момент выпуска новости последнее сообщение о проверках СКЦ датировано 11 апреля. В нем говорится, что СКЦ «не смог сегодня провести проверки, поскольку сторонам потребовалось больше времени для достижения договоренности об оперативных приоритетах». 17 апреля в Министерстве интеграции Украины обвинили Россию в блокировке досмотра судов в турецких водах в рамках сделки.

Зерновую сделку заключили в Стамбуле в июле 2022 года. Сделку продлевали в ноябре 2022-го на 120 дней. Затем она была продлена с 19 марта 2023 года. Украина и ООН утверждают, что на 120 дней, Москва — что на 60.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Всему свой срок».

Мария Федотова