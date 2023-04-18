МИД РФ: инспекции по зерновой сделке возобновлены

Украина нарушала правила инспекции судов в рамках зерновой сделки, утверждает директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев. О каких нарушениях речь, он не уточнил. По его словам, инспекции судов снова возобновили.

«Украинцы сами нарушали правила и процедуры. Мы настаивали на том, чтобы, как они записаны, так и соблюдались. Но когда украинцы поняли, что нахрапом не пройдешь, сейчас опять стали (их соблюдать.— "Ъ")»,— сказал «РИА Новости» господин Ильичев.

Он рассказал, что инспекции судов не проводились только один день. Как уточнили в российском МИДе, сейчас инспекции «идут, как записано в стандартах процедуры». Петр Ильичев добавил, что в день инспекции проходят пять судов, но их число зависит от погодных условий и от того, как экипажи соблюдают правила.

14 марта замглавы МИД России Александр Грушко сказал, что зерновая сделка продлена на 60 дней. 18 марта вице-премьер Украины Александр Кубраков заявил, что зерновая сделка продлена на 120 дней. МИД РФ связывал ее продление с решением «пяти системных проблем». Кремль считает перспективы продления сделки «не столь радужными». Вчера, 17 апреля, Украина обвинила Россию в блокировке досмотра судов в турецких водах.

Подробнее о сделке — в материале «Ъ» «Всему свой срок».

Лаура Кеффер