Украина обвинила Россию в блокировке досмотра судов в турецких водах в рамках зерновой сделки

В министерстве инфраструктуры Украины сообщили о том, что реализация зерновой сделки оказалась под угрозой срыва. По данным ведомства, российская сторона блокирует досмотр судов в территориальных водах Украины. Российские власти эту информацию не комментируют.

«Сегодня, 17 апреля, российская сторона вторично заблокировала инспекцию судов в территориальных водах Турции»,— сообщило украинское министерство в своем Telegram-канале.

Как уточняют в ведомстве, с 10 апреля российская сторона в Совместном Координационном центре в Стамбуле «в одностороннем порядке прекратила регистрацию суден, которые подают украинские порты для формирования инспекционного плана». Эти действия России, по данным министерства инфраструктуры Украины, ставят под угрозу реализацию зерновой сделки.

Зерновую сделку Россия и Украина совместно с Турцией и ООН согласовали летом 2022 года. Соглашение предполагает открытие портов Украины для вывоза зерна и снятие препятствий для экспорта российских удобрений и сельхозпродукции. По мнению Москвы, препятствия на пути экспорта российской продукции сохраняются и ужесточаются. В последний раз зерновую сделку продлили 18 марта. Согласно заявлениям украинской стороны — на 120 дней, по заверению российской — на 60.

7 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что при отсутствии прогресса в этом вопросе РФ задумается о целесообразности зерновой сделки. 17 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал перспективы дальнейшего продления зерновой сделки «не столь радужными».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов