Взрослые усаживаются за настолки
За счет чего растет рынок таких игр
Россияне все чаще проводят время в эфемерном бункере, а также создают монополии и спускаются к драконам в подземелье. Рынок настольных игр по итогам года вырастет на 12% и превысит 40 млрд руб., прогнозируют в Торгово-промышленной палате. За последние пять лет его объем и вовсе увеличился почти в три раза. Впрочем, опрошенные “Ъ FM” участники рынка говорят, что ситуацию в отрасли назвать позитивной нельзя.
Одна из главных проблем для российского рынка сейчас — это контрафакт, поделился президент и сооснователь холдинга Hobby World Михаил Акулов:
«Настольные игры — это один из лучших способов времяпрепровождения. Помимо того, что вы проводите время интересно в соревновательном либо в корпоративном режиме с друзьями, вы еще общаетесь. Плюс игры — это интеллектуальное развлечение, они разнообразны, вы можете сегодня иметь приключения в космосе, завтра — погрузиться в обычное фэнтези, послезавтра — это экономика, вы строите предприятия. Гигантское разнообразие на любой вкус и кошелек.
Кроме того, у людей все равно есть некоторая усталость от онлайна, новостей, многие хотят переключаться. Поэтому интерес к настольному миру только растет. Однако большое количество роста, к сожалению, съедает контрафакт, и это является большой проблемой для рынка. Поэтому не могу сказать, что именно российские производители находятся в благостном состоянии. Мы в целом видим рост продаж, но, как я говорил, гигантское количество приходится на контрафакты.
Бороться с этим сложно, потому что это в основном прямые продажи из КНР. Судиться с миллиардом китайских ИП, к сожалению, невозможно. Мы судимся, закрываем карточки товара, выиграли Конституционный суд, который признал эту проблему и обязал маркетплейсы ужесточить свое отношение к контрафакту».
По данным Торгово-промышленной палаты, на маркетплейсы сейчас приходится до 70% всех продаж настольных игр. Хотя тем, кто ведет свой бизнес на онлайн-платформах, сейчас тоже непросто, отметил генеральный директор и владелец издательства настольных игр «Экономикус» Федор Корженков:
«Мое субъективное ощущение, что рынок не особенно растет. Возможно, это происходит за счет инфляции, возможно, есть некий рост за счет перераспределения от легальных игроков рынка к контрафакту. По моему кругу общения, по нашей компании я вижу падение продаж. То есть у нас и в 2025 году выручка была на уровне 2024-го, и в 2026-м, вероятно, она снизится. Я вижу, что закрывается много офлайн-розницы.
Сейчас лучше вести такой бизнес на маркетплейсах. Но у дилеров, которые работают на таких площадках, тоже все непросто
Это и атаки на склады, и повышение комиссий маркетплейсов, и увеличение себестоимости производства и расходов на логистику. В итоге маржинальность сильно снижается. Мы чувствуем сильное давление контрафакта. Его количество продолжает расти. Мы очень большую работу на этом направлении проводим, что, конечно, не способствует основной деятельности. Нам приходится много усилий тратить на борьбу с контрафактом, а не на развитие собственного бизнеса или выпуск новых продуктов, товаров. Практически по всем сколь-нибудь успешным новинкам появляются подделки. Для примера: по некоторым нашим играм это случалось через три месяца после их выхода, то есть очень быстро».
Из-за сокращения офлайн-розницы становится все сложнее привлекать новых покупателей, пояснила основатель издательства настольных игр «Экивоки» Ольга Якимук:
«Где-то с 2020 года наш рынок очень сильно изменился. Перестройка, которая происходит, действительно очень болезненная. Любой издатель или продавец настольных игр подтвердит, что это в том числе отражается и на объеме продаж.
Ситуация последних нескольких лет — это проблема с офлайном. На маркетплейсы теперь приходится львиная доля продаж.
На самом деле, это означает, что офлайн просто сводится к нулю. Раньше наш рынок держался на двух китах. Во-первых, это большие федеральные сети. А во-вторых, (и, наверное, это была самая главная движущая сила) — маленькие магазины-клубы, владельцы и сотрудники которых были фанатами настольных игр. И вот как раз последние фактически были добиты за счет ценовой конкуренции, налогов, а также кризисом торговых центров. Фишка была в том, что люди, проходя мимо таких магазинчиков, видели классные коробки и заходили посмотреть, что это такое. Сейчас количество "точек касания" действительно сократилось».
По данным издательства «Экономикус», за два с половиной года на Ozon и Wildberries компания выявила почти 8,5 тыс. уникальных карточек с контрафактными играми. При этом речь идет не об общем количестве проданных товарах, а отдельных позициях. Если пересчитать их в реальные экземпляры, речь может идти примерно о почти 850 тыс. копий на сумму более 1 млрд руб. Общий ущерб для отрасли издательство оценивает в сумму свыше 20 млрд руб. в год.