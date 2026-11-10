Взрослые усаживаются за настолки

Это и атаки на склады, и повышение комиссий маркетплейсов, и увеличение себестоимости производства и расходов на логистику. В итоге маржинальность сильно снижается. Мы чувствуем сильное давление контрафакта. Его количество продолжает расти. Мы очень большую работу на этом направлении проводим, что, конечно, не способствует основной деятельности. Нам приходится много усилий тратить на борьбу с контрафактом, а не на развитие собственного бизнеса или выпуск новых продуктов, товаров. Практически по всем сколь-нибудь успешным новинкам появляются подделки. Для примера: по некоторым нашим играм это случалось через три месяца после их выхода, то есть очень быстро».