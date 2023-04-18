В Московском авиационном институте вводится дистанционное обучение для профилактики кори

Обучение на основной территории Московского авиационного института (МАИ) будет проходить в дистанционном формате с 19 апреля по 2 мая. Решение принято для предупреждения распространения кори. Основная территория МАИ находится по адресу Волоколамское шоссе, 4 на севере Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

«Обучение в других корпусах продолжится в очном формате. Доступ на основную территорию МАИ возможен для студентов, имеющих иммунитет против кори»,— сообщает институт в Telegram-канале.

МАИ (национальный исследовательский университет) основан в 1930 года. Готовит инженерные кадры и проводит передовые научные исследования.

Ранее в апреле на удаленку из-за кори отправили студентов Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. С 12 по 16 апреля были объявлены внеплановые каникулы, за это время учащиеся должны были пройти вакцинацию против кори.

Корь — это вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Заражаются практически все незащищенные лица, имевшие хотя бы кратковременный контакт с больным. В ходе вспышки кори в России в 2019 году был зафиксирован 3521 случай заболевания.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Университет кори и газа».

Мария Федотова