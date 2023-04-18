Активиста взяли за пост

В Екатеринбурге задержали активиста Ярослава Ширшикова по подозрению в оправдании терроризма из-за поста в Telegram-канале о гибели военкора Владлена Татарского. Кроме того, силовики проверяют его связь с американским журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем, задержанным на Урале за шпионаж. Ранее Ярослав Ширшиков был осужден за дискредитацию армии, призывы к массовым беспорядкам и за клевету на бывшего уральского полпреда Николая Цуканова, которого он называл «польским шпионом».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярослав Ширшиков известен в Екатеринбурге своим эксцентричным поведением

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Ярослав Ширшиков известен в Екатеринбурге своим эксцентричным поведением

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По данным источника «Ъ-Урал» в силовых структурах, Ярослав Ширшиков был задержан у себя дома в Екатеринбурге утром во вторник 18 апреля. Силовики провели следственные мероприятия в квартире и офисе активиста, а затем доставили его на опрос.

В отношении Ярослава Ширшикова возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма (ч.2 ст.205.2 УК РФ). По этой статье ему грозит до семи лет лишения свободы.

По информации источника, поводом стал пост в Telegram-канале «Гусарская бравада» о гибели в результате теракта военного корреспондента Максима Фомина (известен как Владлен Татарский). Активист из Екатеринбурга написал, что не испытывает «и тени печали» из-за убийства военкора, которого он назвал «отморозком».

Трагедия в кафе Street Food Bar в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора, произошла 2 апреля. По данным следствия, Дарья Трепова пронесла в кафе статуэтку со взрывным устройством, которую вручила Владлену Татарскому. В результате детонации военкор погиб, а 40 человек получили ранения. Помимо Дарьи Треповой, в деле еще два фигуранта: украинец Юрий Денисов, передавший ей бомбу, и россиянин Дмитрий Касинцев, «приютивший» предполагаемую террористку.

Кроме того, силовики проверяют связи Ярослава Ширшикова с журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем, которого 29 марта задержали в Екатеринбурге по делу о шпионаже (ст.276 УК РФ).

Следствие считает, что американец «осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса».

Ярослав Ширшиков не скрывал, что общался с Эваном Гершковичем во время его командировки на Урал. Активист в Telegram-канале писал, что сопровождал американского журналиста в Екатеринбурге, знакомил его с «некоторыми другими героями». Ярослав Ширшиков был первым, кто сообщил, об исчезновении Эвана Гершковича (позже оказалось, что он задержан ФСБ).

Источник «Ъ-Урал» пояснил, что силовиков интересует, о чем Ярослав Ширшиков говорил с журналистом и может ли он быть причастен к действиям Эвана Гершковича, которые легли в основу уголовного дела.

Впрочем, по словам собеседника, главным поводом для задержания активиста стал пост о Владлене Татарском, а «линия Гершковича хоть и отрабатывается, но она не основная».

В пресс-службе УФСБ по Свердловской области от комментариев отказались.

На Урале Ярослав Ширшиков известен своим эксцентричным поведением и политическими скандалами. Он называл себя предстоятелем Екатеринбургской епархии Пастафарианской церкви (пародийная религия, божество в которой — летающий макаронный монстр) и гусаром.

В марте 2020 года его приговорили к полутора годам ограничения свободы по двум уголовным статьям. Первое дело касалось призывов к массовым беспорядкам (ч.3 ст.212 УК РФ) против строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге. По данным следствия, в июле 2019 года активист опубликовал пост на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной), который мог побудить людей к совершению насильственных действий в отношении казаков, представителей ОМОН и регионального министерства общественной безопасности. Пост был опубликован уже после массовых протестов из-за планов построить храм на месте сквера у Театра драмы.

Второе уголовное дело Ярослав Ширшиков заработал, когда разместил в Facebook обращение к президенту РФ Владимиру Путину. В нем он попросил передать ему резиденцию «польского шпиона Цуканова в кратчайшие сроки» (Николай Цуканов до ноября 2020 года был полпредом в УрФО).

Активисту предъявили обвинение по статье о клевете (ч.5 ст.128.1 УК РФ). Позже наказание пиарщику ужесточили, заменив ограничение свободы на реальный срок в колонии-поселении. По данным уголовно-исполнительной инспекции, он три раза нарушил режим ограничения свободы.

В июне 2022 года Ярослава Ширшикова оштрафовали на 40 тыс. руб. по статье о дискредитации вооруженных сил РФ (ч.1 ст.20.3.3 КоАП). Поводом для составления протокола тогда стали его интервью телеканалу ТВ2 и фото в футболке с принтом — антивоенной надписью.

Илья Смирнов