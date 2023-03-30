Журналиста приняли как разведчика

В Екатеринбурге по подозрению в шпионаже задержан корреспондент московского бюро американской газеты The Wall Street Journal гражданин США Эван Гершкович. По версии следствия, он собирал информацию о деятельности уральских оборонных предприятий. Российские власти отметили, что он был взят с поличным. Его коллеги утверждают, что он занимался профессиональной журналистской деятельностью.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Американский журналист Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге при попытке «получения секретных сведений»

Фото: Страница Эвана Гершковича в соцсетях Американский журналист Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге при попытке «получения секретных сведений»

Фото: Страница Эвана Гершковича в соцсетях

О задержании корреспондента московского бюро американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича сообщила пресс-служба ФСБ. Согласно сообщению, гражданин США 1991 года рождения «осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». «При попытке получения секретных сведений иностранец был задержан в Екатеринбурге»,— говорится в сообщении.

Очевидцы рассказали «Ъ-Урал», что человека, похожего на Эвана Гершковича, вывели из ресторана «Буковски Гриль» в центре города и поместили в микроавтобус в среду, 29 марта, около 16 часов по местному времени. В ресторане от комментариев отказались.

В ФСБ уточнили, что в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по ст.276 УК РФ («Шпионаж»). Его расследованием занимается следственное управление ФСБ. Лефортовский суд Москвы принял решение об аресте американца.

Задержание журналиста Эвана Гершковича прокомментировали в МИД РФ и в Кремле. «К сожалению, это не первый случай, когда статус “иностранного корреспондента”, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в нашей стране для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой. Уже не первого известного западника “хватают за руку”»,— отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Эван Гершкович «был задержан с поличным».

Газета The Wall Street Journal опровергла обвинения в адрес Эвана Гершковича и потребовала его немедленного освобождения. В посольстве США в Москве не ответили на телефонные звонки.

Бывший екатеринбургский журналист Дмитрий Колезев (внесен в реестр иностранных агентов), который сейчас живет за границей, рассказал, что общался с Эваном Гершковичем накануне поездки на Урал. «Он готовился к обычной, хоть и довольно опасной в нынешних условиях, журналистской работе. В частности, спрашивал меня контакты местных журналистов, контакты руководства Ельцин Центра для интервью, пресс-секретаря компании “Сима-ленд”, известной своими патриотическими акциями. Его интересовало все, связанное с ЧВК “Вагнер”, поэтому он искал телефоны местных политиков и экспертов, кто мог бы объяснить, почему свердловский губернатор Куйвашев так борзо ответил Пригожину»,— написал господин Колезев в Telegram-канале, уточнив, что не знает, удалось ли им пообщаться.

По его словам, американский журналист хотел взять интервью «с кем-нибудь из сотрудников оборонных предприятий о том, как они относятся к войне».

«Я предупреждал Эвана, что за ним 100% будут следить с момента прилета в Екатеринбург, он хорошо это понимал, но был уверен, что, так как он не делает ничего незаконного, то все ограничится обычной слежкой и, может, каким-нибудь запугиванием. Вышло намного хуже»,— написал господин Колезев.

По его мнению, журналиста взяли в заложники для обмена.

С его версией согласен адвокат правозащитного проекта «Первый отдел», специалист по делам в области госбезопасности Евгений Смирнов. «Статистику по ст.276 УК РФ комментировать очень просто — оправдательных приговоров по ней не было никогда. Решения обычно принимаются в рамках санкции — от 10 до 20 лет лишения свободы, в последние годы средняя планка 15–17 лет. Обмен — политическое решение. Но очень похоже, что Эвана задержали именно для этого»,— считает он.

По сведениям «Ъ-Урал», американский журналист успел встретиться с рядом уральских журналистов и депутатов. «Я его сопровождал два дня. Главная задача его экспедиции здесь была в том, чтобы изучить отношение разных слоев общества к фигуре Пригожина. Он хотел узнать, усиливается или сокращается поддержка в обществе специальной военной операции (СВО). Он просил познакомить его с рядовыми гражданами»,— рассказал «Ъ-Урал» общественник Ярослав Ширшиков.

Общался с господином Гершковичем и депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер. По его словам, журналист интересовался ЧВК «Вагнер» и стремлением осужденных женщин пойти на СВО (ранее господин Вегнер рассказывал, что получал такие обращения от женщин, находящихся в исправительной колонии №6 Нижнего Тагила).

Американская разведка проявляет интерес к оборонным предприятиям на Урале со времен холодной войны. Так, 1 мая 1960 года в небе над Свердловском (название Екатеринбурга в 1924–1991 годах) был сбит американский самолет-шпион Lockheed U-2, осуществляющий разведывательный полет над территорией СССР. Летчик Френсис Гэри Пауэрс был взят в плен, осужден за шпионаж на десять лет лишения свободы. 10 февраля 1962 года в Берлине он был обменян на советского разведчика Рудольфа Абеля.

Последний громкий шпионский скандал на Урале произошел в 2019 году, когда был задержан помощник полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова Александр Воробьев. Его подозревали в разглашении в пользу Польши сведений с заседаний Совета безопасности РФ, куда входил господин Цуканов. В 2021 году Александр Воробьев был осужден на 12 лет и шесть месяцев колонии строгого режима за госизмену. Впрочем, он жил, работал и был задержан в Москве.

Николай Яблонский, Катерина Якушева, Мария Шараева