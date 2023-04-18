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Коммерсантъ FM
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Активиста взяли за пост

Уральца задержали за высказывания о гибели военкора Татарского

В Екатеринбурге задержали активиста Ярослава Ширшикова по подозрению в оправдании терроризма из-за поста в Telegram-канале о гибели военкора Владлена Татарского. Кроме того, силовики проверяют его связь с журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем, задержанным на Урале за шпионаж, а затем арестованным в Москве. Ранее Ярослав Ширшиков был осужден за дискредитацию армии, призывы к массовым беспорядкам и клевету о бывшем уральском полпреде Николае Цуканове, которого он называл «польским шпионом».

Ярослав Ширшиков

Ярослав Ширшиков

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Ярослав Ширшиков

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По данным источника «Ъ-Урал» в силовых структурах, Ярослав Ширшиков был задержан у себя дома в Екатеринбурге сегодня утром. Силовики провели следственные мероприятия в квартире и офисе активиста, а затем доставили его на опрос.

В отношении Ярослава Ширшикова планируют возбудить уголовное дело об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ). По данной статье ему грозит до семи лет лишения свободы. По информации источника, поводом стал пост в «Гусарская бравада» о гибели в результате теракта военного корреспондента Максима Фомина (известен как Владлен Татарский).

Активист из Екатеринбурга написал, что не испытывает «и тени печали» из-за убийства военкора, которого он назвал «отморозком».

Напомним, трагедия в кафе Street Food Bar в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора, произошла 2 апреля. По данным следствия, Дарья Трепова пронесла в кафе статуэтку со взрывным устройством, которую вручила Владлену Татарскому. В результате детонации военкор погиб, а 40 человек получили ранения. Помимо Дарьи Треповой в деле еще два фигуранта: украинец Юрий Денисов, передавший ей бомбу, и россиянин Дмитрий Касинцев, «приютивший» предполагаемую террористку.

Кроме того, силовики проверяют связи Ярослава Ширшикова с журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем, которого 29 марта задержали в Екатеринбурге по делу о шпионаже (ст. 276 УК РФ). Следствие считает, что американец «осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса».

Ярослав Ширшиков не скрывал, что общался с Эваном Гершковичем во время его командировки на Урал. Активист в Telegram-канале писал, что сопровождал американского журналиста в Екатеринбурге, знакомил его с «некоторыми другими героями». Ярослав Ширшиков был первым, кто сообщил об исчезновении Эвана Гершковича (позже оказалось, что он задержан ФСБ).

Источник «Ъ-Урал» пояснил, что силовиков интересует, о чем Ярослав Ширшиков говорил с журналистом и может ли он быть причастен к действиям Эвана Гершковича, которые легли в основу уголовного дела.

Впрочем, по словам собеседника, главным поводом для задержания активиста стал пост о Владлене Татарском, а «линия Гершковича хоть и отрабатывается, но она не основная».

В пресс-службе УФСБ по Свердловской области от комментариев отказались.

На Урале Ярослав Ширшиков известен своим эксцентричным поведением и политическими скандалами. Он называл себя предстоятелем Екатеринбургской епархии Пастафарианской церкви (пародийная религия, божество в которой — летающий макаронный монстр) и гусаром.

В марте 2020 года его приговорили к полутора годам ограничения свободы по двум уголовным статьям. Первое дело касалось призывов к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК РФ) против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. По данным следствия, в июле 2019 года активист опубликовал пост на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который мог побудить людей к совершению насильственных действий в отношении казаков, представителей ОМОНа и регионального министерства общественной безопасности. Отметим, данный пост был опубликован уже после массовых протестов из-за планов построить храм на месте сквера у Театра драмы.

Второе уголовное дело Ярослав Ширшиков получил, когда разместил в Facebook обращение к президенту РФ Владимиру Путину. В нем он попросил передать ему резиденцию «польского шпиона Цуканова в кратчайшие сроки» (Николай Цуканов до ноября 2020 года был полпредом в УрФО). Активисту предъявили обвинение по статье о клевете (ч. 5 ст. 128.1 УК РФ). Позже наказание ужесточили, заменив ограничение свободы на реальный срок в колонии-поселении. По данным уголовно-исполнительной инспекции, он три раза нарушил режим ограничения свободы.

В июне 2022 года Ярослава Ширшикова оштрафовали на 40 тыс. руб. по статье о дискредитации вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Поводом для составления протокола тогда стали его интервью телеканалу ТВ2 и фото в футболке, на которой было антивоенное высказывание.

Илья Смирнов, Екатеринбург

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