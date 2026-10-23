«Траектория ключевой ставки серьезно изменилась»

— То есть 14% — это фактически та ставка, с которой мы закончим 2026-й? Ведь даже если ЦБ на декабрьском заседании вдруг ее снизит, то в общем по году мы все равно получим 14%, разница будет в сотых долях. На 2027-й вашу цифру я услышал. Есть ли дополнительные риски того, что мы можем увидеть серьезные изменения? Есть ли у ЦБ необходимость увеличить этот самый диапазон и признать, что в 2027-м даже на 12,5-13,5%, на 11% мы не выйдем с учетом инфляционных параметров?