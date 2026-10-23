«Траектория ключевой ставки серьезно изменилась»
Главный экономист «Сбера» и ВЭБ.РФ Александр Исаков — о заявлениях ЦБ
Рубль и российский рынок акций практически не отреагировали на решение регулятора по ключевой ставке. ЦБ оставил ее на уровне 14%. Такое значение держится с июля 2026-го. Вместе с тем регулятор ухудшил прогноз по росту ВВП и инфляции на этот и следующий годы. Экономический обозреватель “Ъ FM” Константин Максимов обсудил решение ЦБ с главным экономистом «Сбера» и ВЭБ.РФ Александром Исаковым.
— Что больше всего обращает на себя внимание в пресс-релизе ЦБ?
— Главный сигнал, которого ждал рынок, банки, предприятия, — это траектория ключевой ставки на следующий год, которую закладывает Банк России. Она достаточно серьезно изменилась: там потолок стал полом, то есть верхняя граница для средней ключевой ставки стала нижней в текущем свежем прогнозе.
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Инфляция и ключевая ставка
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ЦБ дает нам среднюю ключевую ставку (большинству из нас интересна вся траектория), а не только средний уровень за год, то есть то, на каком уровне она завершит следующий год. По моим оценкам, эта цифра 11,25% на конец 2027-го, середина коридора, на котором ЦБ ждет, что ставка закончит следующий год. Скорее всего, эта цифра еще занижена, и мы в следующем году увидим ее рост по мере того, как будут публиковаться пресс-релизы.
— То есть 14% — это фактически та ставка, с которой мы закончим 2026-й? Ведь даже если ЦБ на декабрьском заседании вдруг ее снизит, то в общем по году мы все равно получим 14%, разница будет в сотых долях. На 2027-й вашу цифру я услышал. Есть ли дополнительные риски того, что мы можем увидеть серьезные изменения? Есть ли у ЦБ необходимость увеличить этот самый диапазон и признать, что в 2027-м даже на 12,5-13,5%, на 11% мы не выйдем с учетом инфляционных параметров?
— Думаю, есть. Но цифры здесь довольно симметричны, то есть не смещены вверх. Почему? Здесь для меня главная цифра — это прогноз роста цен по этому году. ЦБ пересмотрел диапазон по инфляции, 7,1-7,6%, и это большие числа. Я бы сказал, что эти оценки выше консенсуса, точно выше моих прогнозов. Мы закладываем диапазон 6,8-7,3%. То есть он центрирован и находится вокруг нижней границы того, что ожидает Банк России. Если мы окажемся правы, то ЦБ увидит, что этот год заканчивается несколько более благоприятно, чем текущие расчеты совета директоров.
— Мы уже не первый раз слышим от Центрального банка пассажи про «объявленные параметры бюджетной политики». И если в середине года, в сентябре стоял вопрос, какой она будет, то сейчас бюджет принят, все аспекты, налоговые инициативы озвучены. Есть ли у ЦБ в этом смысле хоть какое-то дополнительное влияние, чтобы, условно, кивнуть в сторону правительства и Минфина и спросить: «Ну что теперь?»
— Принять бюджет — это одно, исполнить — другое. Это знает правительство, Минфин и Банк России. Мы живем в таких условиях, когда полезно иметь планы, но мы должны адаптироваться по пути.
По нашему опыту, ЦБ имеет возможность довольно быстро корректировать свои решения по мере исполнения бюджета. В наших условиях неопределенность не настолько высока, насколько кажется. Почему? У нас сильно изменилась сезонность исполнения бюджета.
Помните, лет семь назад мы ждали четвертого квартала для того, чтобы понять, какими окажутся цифры по году? Сейчас сезонность смещена на начало года, и к концу первого квартала-началу второго уже по большому счету ясно, каким сложится бюджет. В 2026-м это стало совершенно очевидно уже во втором квартале. Я думаю, что Банк России на это рассчитывает. Исполнение по первым двум-трем месяцам даст понимание бюджетного импульса по следующему году и, соответственно, пространство для снижения ключевой ставки.
— А что насчет тех изменений, которые отразил ЦБ в прогнозе по показателям платежного баланса? Ведь у нас явно есть некоторое улучшение соотношения в счете текущих операций по сравнению с тем, что было в летнем прогнозе. Это все шум? Или на это тоже нужно обращать внимание? Потому что и цена нефти для налогообложения изменена и на 2026-й, и на 2027-й.
— Здесь я смотрю на цифры по платежному балансу как консервативные. То есть они показывают, что ЦБ верит в возвращение глобального рынка нефти к профициту, скорее всего, уже во втором квартале следующего года, в то, что нефть выйдет на средние $55 по 2027-му. Это консервативные оценки.
Что еще выделяется? Это оценки регулятора по обнулению счета текущих операций к 2029 году. То есть с учетом размера экономики профицит текущего счета в $10 млрд — это исторически очень низкое число. Наш профицит был существенно больше. Насколько это связано или сковывает пространство для снижения ключевой ставки? Я думаю, все относительно нейтрально по отношению к другим прогнозам.
— А вот если бы вы смогли посоветовать ЦБ и правительству какие-то механизмы, какими бы они были?
— Думаю, главное, что я бы очень хотел изменить в том, как мы проводим денежно-кредитную политику, — сделать ее гораздо более впередсмотрящей. В условиях, когда действительно неопределенность высока, мы сталкиваемся с большими шоками, есть большой соблазн ориентироваться только на фактические данные, смотреть в прошлое и быть очень реактивными. К сожалению, это не самый лучший рецепт для денежной политики. Почему? Потому что система реагирует на решения по ключевой ставке с большим запаздыванием. И когда экономика покажет следы охлаждения, лаг получится слишком большой.