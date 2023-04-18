Криптобиржа Binance сообщила, что соблюдает все санкции против россиян

Представители криптобиржи Binance заявили «Ъ», что площадка применяет в полном объеме все ограничения, связанные с санкциями в отношении россиян. Так Binance отреагировала на сообщение о том, что лимит в €10 тыс. для учетных записей россиян, который платформа установила в апреле 2022 года, был упразднен.

«Команда Binance по соблюдению требований насчитывает более 750 человек по всему миру, и около половины из них непосредственно участвуют в работе по контролю за санкциями, такой как борьба с отмыванием денег, скрининг имен, адаптация "Знай своего клиента" (KYC и KYB) и мониторинг сети»,— сообщил представитель биржи.

В Binance напомнили, что в соответствии с санкционными правилами ЕС против России юридическим лицам Binance, которые зарегистрированы в юрисдикции ЕС, запрещено предоставлять услуги российским гражданам и юрлицам (за исключением резидентов ЕЭЗ или Швейцарии). Помимо этого, биржа ограничивает возможности россиян на на P2P-платформе.

О правилах Binance, связанных с санкциями,— в материале «Ъ FM» «Binance вспомнила про санкции».

Григорий Лейба