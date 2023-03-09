Binance закрыла для россиян покупку долларов и евро через P2P

Крупнейшая в мире криптобиржа Binance закрыла для россиян и проживающих в России физлиц возможность покупки и продажи долларов и евро через свой P2P-сервис. Binance объяснила это решение ограничениями в рамках десятого пакета санкций Евросоюза. Об этом Forbes сообщил представитель биржи.

«Для продолжения использования Binance P2P пользователи могут выбирать другие доступные фиатные валюты»,— рассказал представитель биржи. Как указывает журнал о биткоине Forklog, гражданам ЕС закрыт доступ к операциям в рублях через P2P Binance. При попытке совершить операцию биржа предлагает изменить валюту на другую.

Россияне начали активно использовать P2P-сервисы криптобирж в 2022 году после ограничения SWIFT-переводов. С помощью P2P-сервисов можно переводить деньги между криптокошельками или покупать криптовалюту. Спрос россиян на криптовалюты и в частности на стейблкойн USDT (привязанная к доллару США криптовалюта) резко вырос после объявления частичной мобилизации 21 сентября. Чаще всего обмен проходил через p2p на биржах Binance или Garantex.

В апреле 2022 года в связи с пятым пакетом санкций ЕС против России Binance ограничила доступ для пользователей из России. Клиентам биржи, у которых на кошельках находится суммарно больше €10 тыс., было разрешено только выводить средства: вносить средства или торговать ими на бирже было запрещено.

В мае в связи с санкциями ЕС ограничения для российских пользователей ввела криптовалютная биржа Coinbase: биржа закрыла доступ к учетным записям для клиентов, у которых на кошельках находится суммарно больше €10 тыс.

Анастасия Ларина