Binance вспомнила про санкции

Крупнейшая криптобиржа Binance запретила россиянам торговлю долларом и евро через P2P, следующим шагом может стать полное прекращение работы в стране. Во всяком случае, этого не исключают собеседники “Ъ FM”. Представители площадки объяснили введение запрета десятым пакетом санкций ЕС. Именно европейские ограничения привели к тому, что в прошлом году несколько криптобирж уже перестали регистрировать пользователей из России. Может ли Binance последовать их примеру? И как тогда переводить средства за границу? Разбирался Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic/File Photo, Reuters Фото: Dado Ruvic/File Photo, Reuters

После того как несколько российских банков отключили от системы SWIFT, криптобиржи стали одним из немногих способов перевода средств за границу. А то, что Binance считается крупнейшей площадкой, давало некоторую гарантию безопасности подобных операций.

Через P2P-сервис пользователи на своих условиях договаривались о покупке или продаже валюты, после чего выводили ее на зарубежные счета. Теперь эта опция недоступна. Причем если россияне не могут покупать доллары и евро, то из-за границы нельзя купить рубли. И это, по мнению экономического эксперта Семена Новопрудского, серьезная потеря:

«Объем таких операций непонятен, но, по личным наблюдениям, криптоплатежи существенно росли на фоне проблем с переводами из России. Так что такое решение может быть чувствительным для тех, кто работает за пределами РФ. Я встречал оценки, согласно которым, примерно половина тех, кто уехал после 24 февраля, продолжают иметь единственный источник доходов в России.

В целом это просто важный сигнал, что вторичные санкции начинают действовать. Давно было понятно, что они могут оказаться для людей чувствительнее, чем первичные».

При этом собеседники “Ъ FM” отмечают, что ссылка на десятый пакет санкций ЕС выглядит сомнительно, ведь предыдущие запреты Binance соблюдала лишь частично. В противном случае площадка уже была бы недоступна, поскольку в рамках восьмого пакета европейские криптобиржи не должны предоставлять свои услуги россиянам.

Как бы то ни было, запрет на покупку иностранной валюты не самое страшное, ведь, как правило, доля переводов евро и доллара небольшая, отметил аналитик крипторынка Виктор Першиков. По его словам, в основном операции идут с USDT — криптовалютой, которая привязана к доллару: «Спреды для торговли непосредственно евро и долларами всегда были довольно некомфортными. В этом отношении торговля тем же стейблкоином USDT сохраняется и, с другой стороны, она сейчас довольно выгодна.

При этом также для граждан России сохраняется лимит в €10 тыс. Если биржа в ближайший год будет продолжать расширять свою линейку лицензий в странах Евросоюза, то есть вероятность, что и законодательство в части санкций ей придется соблюдать. Как итог придется запретить гражданам России пользоваться услугами Binance».

В свою очередь, руководитель направления исследований Центра финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково—РЭШ» Егор Кривошея считает, что при определенных условиях площадка может ограничить любые операции в России и без европейских санкций: «Ограничения, которые сегодня достаточно активно обсуждаются, например, на американском рынке, когда некоторые сервисы Binance пытаются приравнять к инвестиционным, бьют по бизнес-модели и по текущему предложению криптобиржи.

Из-за этого любые более рискованные инициативы она может сейчас откладывать. Так что перспективы российского рынка во многом зависят от того, что будет дальше происходить и на американском рынке касательно регулирования».

Эксперты советуют озадачиться поиском альтернативных способов перевода средств уже сейчас. Как минимум в России работают еще насколько небольших иностранных криптобирж, либо можно самостоятельно найти обменник. Но в этом случае пользователям придется учитывать все возможные риски.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".