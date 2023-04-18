Криптобиржа Binance отменила лимит в €10 тыс. для россиян

Криптобиржа Binance сняла лимит в €10 тыс. для учетных записей россиян. Информацию ТАСС подтвердили в службе поддержки платформы. В то же время запрет на продажу и покупку долларов и евро на P2P-платформе (прямые обменные операции) для пользователей из России сохраняется.

Ограничения против пользователей из России Binance применила в апреле 2022 года в связи с пятым пакетом антироссийских санкций ЕС.

Клиентам биржи, у которых на кошельках суммарно находилось больше €10 тыс., запретили торговать активами и пополнять счета, доступной осталась только опция вывода средств.

Торговлю долларами и евро на P2P россиянам Binance ограничила в марте 2023 года. Представители площадки объяснили введение запрета десятым пакетом санкций ЕС.

После того как несколько российских банков отключили от системы SWIFT, криптобиржи стали одним из немногих способов перевода средств за границу. Статус Binance в качестве крупнейшей площадки обеспечивал некоторую гарантию безопасности таких операций.

Подробнее о политике Binance в отношении россиян — в материале «Ъ FM» «Binance вспомнила про санкции».

Григорий Лейба