«Заплатить все равно придется»

Разовый платеж «дошел» до президента — по словам главы РСПП Александра Шохина, на закрытой встрече с Владимиром Путиным обсуждались разные варианты, как лучше оформить добровольный взнос от бизнеса. В итоге участники встречи решили сравнить все предложения и взять из них лучшее. Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что ставка взноса может составить 5% от сверхприбыли компании за прошедшие два года. Срок оплаты — 2024 год. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает новацию спорной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Вопрос дополнительного взноса в российский бюджет в целом решен — заплатить, судя по всему, придется в любом случае. Однако механизм, как это лучше сделать, продолжает обсуждаться.

Министр финансов Антон Силуанов, выступая на съезде РСПП, предпочел успокоить — новая норма затронет лишь 0,1% российских компаний. Тому же, кого не минует чаша сия, ни в коем случае не стоит переживать, ибо это есть высочайшая честь — поделиться с государством, и достойны ее немногие. Более того, можно заплатить взнос и больше заданной планки, подобное будет только приветствоваться. Деньги идут на благое дело, в том числе на важные инфраструктурные проекты, значит, потом с лихвой вернутся предпринимательскому сообществу. Да, действительно, ибо сказано в писании «не оскудеет рука дающего», а скупой платит дважды.

С другой стороны, иной злопыхатель подпустит яду — мол, попробуй тут откажись, тогда точно расстроишься, так что мало не покажется. Возможно, Антон Германович держал в уме бессмертную фразу Остапа Бендера о том, что с деньгами нужно расставаться легко и без стонов. Впрочем, нужно гнать от себя этакие мысли, данные сравнения категорически неуместны. Здесь дело государственное, тогда как главный герой «Золотого теленка» при всем его обаянии занимался вещами неподобающими, за что и был в итоге наказан.

Так что, да, согласимся с главой Минфина, остается только радоваться — слезами, как говорится, делу не поможешь. Но довольно лирики.

В официальный обиход прочно входит выражение «делиться надо», в законодательстве оно, правда, не прописано. Но какие могут быть формальности, когда речь идет о социальной справедливости?

Получил сверхприбыль — так поделись для общей пользы. РСПП и иные схожие объединения робко предлагали — давайте изменим налоговый режим, пусть взнос станет регулярным, мы даже готовы платить больше, вы только в законе это пропишите, чтобы порядок был, чтобы это была плановая трата, а не как снег на голову. В бизнесе же важны стабильность и предсказуемость. Так и для национальной экономики больше пользы. А если порядка нет, это означает хаос и государству убытки.

И, опять же, возникает нехороший соблазн — уйти в тень, в офшор и в серые схемы. И это уже совсем не повод для радости. В итоге получилось как всегда: дошли до президента, провели закрытую встречу, изложили аргументы. Власти что-то учтут, что-то — нет. Но заплатить все равно придется, и от этого никуда не деться, видимо, с этим нужно смириться.

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