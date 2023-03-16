Минфин поставил пятерку

Минфин обозначил параметры дополнительного сбора с бизнеса. Ставка взноса может составить 5% от сверхприбыли за прошедшие два года, заявил глава ведомства Антон Силуанов в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). По его словам, компании смогут оплатить его в 2024-м. Однако сам механизм будет настроен так, что если внести аванс в этом году, то, возможно, будет действовать скидка. Законодательно норму должны закрепить уже весной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

При этом бизнес при желании может заплатить и больше, отметил Силуанов. Ведь деньги, по сути, «вернутся предпринимателям», поэтому жалеть их не стоит, заключил министр: «Мы очень рады за бизнес, но хотим, чтобы он частично поделился с государством. Выработали единое решение. Основная база — непредвиденный объем прибыли. И речь идет о том, чтобы взять за налогооблагаемую базу только то превышение, которое складывается по сравнению с доковидным периодом.

В ходе обсуждения с бизнесом договорились, что это будет порядка 300 млрд руб., хотя его предложения по увеличению этого объема будут только приветствоваться. Эти деньги пойдут на дороги, более качественное образование, здравоохранение, заработную плату бюджетникам. Все эти средства в конечном счете вернутся в бизнес, поэтому жалеть их не надо».

По оценкам Антона Силуанова, дополнительный сбор затронет только десятую часть российских юрлиц. Ведомство предусмотрело исключения для нефтегазовых и угольных компаний, предприятий из сектора малого и среднего бизнеса, а также тех, у кого чистая доналоговая прибыль за прошедшие два года не превысила 1 млрд руб. 15 марта в Минфине отдельно уточнили, что банки под исключения не попадают.

При этом они будут далеко не главными плательщиками этого взноса, отмечает партнер юридической группы GRM Сергей Новиков. По его оценкам, речь может идти о десятках компаний: «По результатам 2021 года у нас насчитывалось 93 компании с чистой прибылью более 1 млрд руб., еще у трех она приближалась к 1 млрд руб., и это некие потенциальные претенденты на уплату взноса.

Если мы из этого списка исключаем предприятия нефтегаза и угледобычи, картинка достаточно ясная относительно того, кто будет основными донорами. Прежде всего это металлургические компании, компании, которые занимаются производством удобрений, девелоперы, в меньшей степени банки. Обязательно будут фармкомпании, фармдистрибуторы, телекоммуникационный сектор и ритейл. Как мне представляется, сумму в 300 млрд руб. так или иначе соберут».

В теории правительство могло бы собрать с бизнеса и больше заявленных 300 млрд руб., полагает главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев. Однако власти на это не пойдут из-за неоднозначности инициативы. Впрочем, и существенно улучшить ситуацию с бюджетом эти взносы не помогут, продолжает он: «Сумма будет примерно такая же, потому что правительство понимает чувствительность меры, несмотря на то, что бизнес согласен и чуть ли не сам просит, чтобы с него взяли деньги, поэтому больше 300 млрд руб. собирать не станут.

По предварительным данным за январь-февраль, у бюджета есть проблемы с наполняемостью. Сумма сложившегося дефицита составляет 81% от прогнозируемого годового, который чуть менее 3 трлн руб., поэтому деньги нужны. Бизнес может на это пойти — побыстрее заплатит, чтобы получить от этого какую-то выгоду. Однако эти средства не покроют весь дефицит. Исходя из показателей первых двух месяцев можно предполагать, что он не ограничится 3 трлн руб. и будет примерно в два раза больше».

В феврале в РСПП заявляли, что идея с дополнительным сбором «нереализуема». Прежде всего из-за того, что у компаний разные налоговая нагрузка, финансовое положение и жесткость корпоративных структур. А глава организации Александр Шохин отдельно отмечал, что не понимает, как считать сверхдоход компаний, когда он, по сути, «сверхдоходом не является». Тогда же в Кремле надеялись, что бизнес отнесется с пониманием к этой идее и учтет нынешние реалии и потребности страны. Тем более что главным в изначальной инициативе был принцип добровольности.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Владислав Викторов