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Коммерсантъ FM
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Комиссия Госдумы предложила запретить имущественную поддержку иноагентов

Комиссия по расследованию вмешательства иностранных государств подготовила поправки в законодательство об иностранных агентах. Предполагается ввести новые штрафы, а также запрет на имущественную поддержку иноагентов, сообщил председатель комиссии Василий Пискарев.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По его словам, важно «устранить любые лазейки и пробелы для тех, кто находится под иностранным влиянием и пытается обойти законы» РФ. В числе предлагаемых поправок:

  • запрет на получение иноагентами государственной имущественной поддержки (сейчас они не вправе получать только финансовую поддержку);
  • дать Минюсту полномочия по осуществлению госконтроля за соблюдением законодательства об иноагентах (сейчас он реализует госконтроль только в отношении деятельности иноагентов), в случае этого Минюст сможет выносить нарушителям предупреждение, а на устранение нарушений будут давать не менее месяца;
  • установить штрафы за невыполнение в установленный срок законного предписания Минюста: на граждан — до 50 тыс. руб., должностных лиц — до 100 тыс. руб., юрлиц — до 300 тыс. руб.

1 декабря 2022 года Минюст представил единый реестр сведений об НКО, СМИ, гражданах и объединениях со статусом иностранного агента. В Госдуме подготовили поправки к законопроектам об изменении норм УК и КоАП, касающиеся деятельности иностранных агентов. Поправками предлагается объединить все «иноагентские» административные составы в одну статью, а из УК убрать признак «злостности» при уклонении от обязанностей иноагента. Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил запретить иноагентам получать доход в России.

Подробности — в материале «Ъ» «Иноагентов подведут под одну статью».

Лаура Кеффер

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