Иноагентов подведут под одну статью

В Госдуме подготовили новые поправки к законопроектам об изменении норм Уголовного кодекса (УК) и Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), касающиеся деятельности иностранных агентов. Профильный комитет по законодательству рассмотрит их в понедельник. Поправками предлагается объединить все «иноагентские» административные составы в одну статью, а из УК убрать признак «злостности» при уклонении от обязанностей иноагента. Эти предложения призваны упростить работу правоприменителям, пояснил “Ъ” их автор, единоросс Анатолий Выборный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Выборный (слева) надеется, что предложенные им поправки помогут унифицировать правоприменительную практику по отношению к иностранным агентам

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Анатолий Выборный (слева) надеется, что предложенные им поправки помогут унифицировать правоприменительную практику по отношению к иностранным агентам

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству 12 декабря повторно рассмотрит поправки к законопроектам о внесении в УК и КоАП изменений, касающихся деятельности иноагентов. Напомним, проекты были подготовлены членами комиссий Думы и Совета федерации по борьбе с иностранным вмешательством в связи с принятым летом законом «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» (документ, который обобщает положения разных законов, регулирующие статус иноагента, вступил в силу 1 декабря). Первое чтение они прошли 19 октября.

Первоначальная редакция второго чтения была одобрена профильным комитетом 7 ноября. Большинство поправок носило технический характер, в частности, законодатели повсеместно убрали прежнюю формулировку «выполняющий функции иностранного агента», заменив ее на просто «иностранного агента». Однако затем дополнительные поправки решил внести заместитель главы думского комитета по безопасности Анатолий Выборный из «Единой России» (“Ъ” с ними ознакомился).

В первую очередь депутат предложил закрепить в КоАП единый статус иностранного агента вне зависимости от сферы его деятельности: ранее ответственность за неисполнение требований законодательства об иностранных агентах была предусмотрена различными статьями КоАП для разных субъектов — общественных объединений, иностранных СМИ, физических лиц и др. Теперь же административные составы, изложенные в действующих ст. 19.7.5–2 (непредставление сведений НКО-агентом), ст. 19.7.5–4 (непредставление сведений физлицом-агентом и неисполнение им обязанности по указанию этого статуса) и ст. 19.34.1 (нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-агента), объединяются в одну статью, которая представлена в новой редакции ст. 19.34 под названием «Нарушение порядка деятельности иностранного агента».

В объединенной ст. 19.34 будет уже девять частей вместо прежних трех. Среди них, в частности, осуществление лицом, не включенным в реестр иноагентов, деятельности в качестве такового; непредставление необходимых сведений (либо представление искаженных); неисполнение обязанности по сообщению о наличии этого статуса; производство материалов и их распространение агентом без указания на свой статус; нарушение порядка и сроков размещения в интернете для опубликования отчета о своей деятельности; неисполнение обязанности по учреждению российского юридического лица; несоблюдение ограничений, предусмотренных законодательством об иноагентах и связанных с этим статусом. Такая дифференциация вводится для того, чтобы «правоприменителям было удобнее, чтобы все было четко», пояснил “Ъ” Анатолий Выборный. При этом установленные действующими статьями размеры штрафов в основном сохраняются. Одно из немногих исключений — ужесточение ответственности для руководителей, учредителей и членов организаций-иноагентов за распространение материалов без указания этого статуса: штраф за это вырастет с нынешних 5 тыс. до 10–30 тыс. руб.

Что же касается поправок в УК РФ, то из его ст. 330.1 «Злостное уклонение от исполнения обязанностей иноагента» единоросс предложил убрать признак «злостности». Как говорит господин Выборный, это связано с «неоднозначной практикой правоприменения». Вместе с тем в статью вносится дополнение, что уголовная ответственность будет наступать после того, как лицо дважды за год было привлечено к административной ответственности по новой ст. 19.34 КоАП. Наказание за эти преступления останется прежним — до двух лет лишения свободы. В отдельную часть ст. 330.1 предложено вывести уголовную ответственность за неисполнение обязанности по представлению необходимых для включения в реестр иноагентов документов, совершенное лицом, «осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной деятельности» России, которые могут быть использованы против безопасности страны. Но санкция и здесь останется прежней — до пяти лет лишения свободы.

Поправки Анатолия Выборного профильный комитет намерен поддержать, сообщил “Ъ” источник в Думе.

Мария Макутина