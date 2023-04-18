Valve выпустила крупнейшее обновление Proton для запуска Windows-игр на Linux

Игровая компания Valve представила новое обновление программного обеспечения Proton 8.0, предназначенного для запуска игр с Windows на операционной системе Linux. Теперь на Linux можно поиграть в такие игры, как Dead Space (2023), Forspoken и др.

В Proton были исправлены ошибки и улучшена поддержка таких проектов, как Mortal Combat X, The Witcher 3: Wild Hunt и Forza Horizon 5. Proton 8 основан на Vulkan API, обеспечивающем высокую производительность и потребление малого количества ресурсов. Для запуска Proton потребуется графический процессор с поддержкой Vulkan 1.3. Proton включен в функцию Steam Play, а также используется в портативной консоли Steam Deck, на которой установлена SteamOS, основанная на Linux. Ранее количество работающих игр на Steam Deck превысило 8 тыс., а сама консоль может продаться тиражом свыше 3 млн штук к концу 2023 года.

Евгений Федуненко