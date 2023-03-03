Количество работающих игр на Steam Deck превысило 8 тыс.

Портативная игровая консоль Steam Deck совместима более чем c 8 тыс. игр. Об этом свидетельствуют данные ресурса SteamDB: почти 3 тыс. игр имеют статус «проверенных», то есть полностью оптимизированных под консоль, еще свыше 5 тыс. запускаются на консоли, однако вероятны какие-то баги и сложности вроде слишком мелкого текста на экране.

Среди последних оптимизированных игр для Steam Deck — российский шутер Atomic Heart и Cyberpunk 2077. В октябре 2021 года Valve заявила, что протестирует каждую игру из библиотеки Steam на совместимость со Steam Deck. В настоящий момент в Steam доступно около 70 тыс. игр. Steam Deck вышла в феврале 2022 года и с тех пор регулярно попадает на первое место в чарте Steam по количеству выручки. На старте консоли официально было около 100 поддерживаемых игр, но уже к марту 2022 года их число выросло до 1 тыс.

Евгений Федуненко