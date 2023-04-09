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Коммерсантъ FM
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СМИ: тираж Steam Deck к концу 2023 года может превысить 3 млн проданных консолей

Продажи портативной игровой консоли Steam Deck до конца 2023 года могут превысить 3 млн штук. Об этом сообщает портал Gamesindustry.biz со ссылкой на исследование маркетинговой компании Omdia.

В исследовании указывается, что с момента выхода Steam Deck в 2022 году консоль разошлась тиражом 1,6 млн экземпляров, что делает ее нишевым продуктом для ПК-геймеров. Тем не менее Valve не собирается останавливаться и продолжит продавать свое устройство. В отчете указывается, что слабость продаж может быть обусловлена работой консоли только с клиентом Steam.

Steam Deck вышла в феврале 2022 года и с тех пор регулярно попадает на первое место в чарте Steam по количеству выручки. На старте консоли официально было около 100 поддерживаемых игр, но к марту 2023 года их число выросло до 8 тыс. Valve неоднократно пыталась выйти на рынок игровых устройств, однако большая часть попыток закрепиться на нем оказались безуспешными. С 2019 года компания также продает свой шлем виртуальной реальности Valve Index.

Евгений Федуненко

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