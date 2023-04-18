Азия ростом вышла

Вклад Азиатско-Тихоокеанского региона в глобальный экономический рост в этом году может составить более 70%, следует из прогнозов МВФ. Аналитики пересмотрели прошлогоднюю оценку совокупного ВВП региона на 2023 год и повысили ее на 0,3 процентного пункта — до 4,6% (после 3,8% в 2022-м). Улучшение прогнозов во многом связано с импульсом, которого другие страны ждут от открытия экономики Китая — хотя «существенного влияния» подъем китайской экономики на регион пока не оказывает: сейчас он связан в большей степени с «внутренними факторами», в частности, с повышением спроса на потребительские товары, а не с инвестициями, как раньше.

По оценкам МВФ, рост китайской экономики в этом году ускорится до 5,2%, а в 2024-м замедлится до 4,5%. На фоне продолжающегося восстановления (см. “Ъ” от 9 марта) ожидаемые показатели инфляции в 2023 и 2024 годах составляют 2% и 2,2% соответственно. Темпы роста некоторых других развивающихся стран в этом году могут оказаться более низкими, чем в 2022-м, но и при этом достаточными для того, чтобы серьезно сказаться на общей ситуации в регионе, полагают в фонде (см. график). Так, ВВП Индии в 2023 году предположительно составит 5,9% (после 6,8% в 2022 году). Рост ожидается и в части развитых стран, например, в Японии (подробнее см. “Ъ” от 6 апреля) предполагается, что прирост ВВП в 2023 году составит 1,3% (после 1,1% в 2022-м). Совокупный же рост крупнейших экономик Азиатско-Тихоокеанского региона, прогнозируют эксперты, замедлится до 1,6%.

Среди основных проблем региона в МВФ называют инфляцию, уровень которой все еще превышает целевой показатель, и рекомендуют странам проводить более жесткую денежно-кредитную политику (в большинстве азиатских государств за последний год она была значительно смягчена). Ожидается, что на фоне роста госдолга в странах Азиатско-Тихоокеанского региона жестче станет и их фискальная политика. Впрочем, по оценкам МВФ, для стабилизации ситуации прогнозируемой консолидации в этой части может оказаться недостаточно.

Опасения у аналитиков вызывает и замедление темпов экономического роста государств региона в среднесрочной перспективе: особенно заметна эта тенденция на примере Китая — для стран—торговых партнеров КНР эффект от такого замедления может быть особенно серьезным, полагают в МВФ.

Кристина Боровикова