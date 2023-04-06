МВФ нашел для Японии внешние риски

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toru Hanai / Reuters Фото: Toru Hanai / Reuters

Темпы восстановления экономики Японии после пандемии и влияния последствий военной операции РФ на Украине, во многом обеспеченные ростом внутреннего спроса, остаются высокими, но могут замедлиться из-за усиливающихся внешних рисков, следует из ежегодного странового мониторинга МВФ.

В 2023 году, ожидают аналитики фонда, рост ВВП Японии составит 1,3% после 1,1% в 2022-м. Благодаря, как сказано, «избыточным» сбережениям, оставшимся у граждан этой страны после пандемии, внутренний спрос продолжает восстанавливаться. Рост инфляции в Японии при этом связывается в большей степени с внешними факторами, в том числе — с последствиями повышения цен на сырье. Пока уровень инфляции не закрепится около отметки в 2%, отказываться от проводимой мягкой денежно-кредитной политики Японии не стоит, полагают в МВФ. При этом там советуют сделать доходности долгосрочных госбумаг более гибкими — это поможет японскому ЦБ эффективнее управлять инфляционными рисками и устранять проблемы, связанные с длительной мягкой политикой. В декабре 2022 года центробанк Японии расширил границы коридора, в которых может колебаться доходность десятилетних гособлигаций с плюс/минус 0,25% до плюс/минус 0,5%.

Профицит счета текущих операций у Японии после сокращения до 2,1% ВВП в 2022 году восстановится в 2023-м, ожидают в МВФ, до 2,9% — благодаря въездному туризму. Рост турпотока в страну ежемесячно ускоряется после снятия большинства коронавирусных ограничений осенью прошлого года — его темпы уже в несколько раз выше ожидавшихся.

Пока внутренние риски в стране сбалансированы, внешние усиливаются, отмечается в докладе. Оптимистичные прогнозы международных организаций относительно экономики Японии нередко объяснялись ограниченным влиянием на экономику страны событий, затрагивающих большинство крупных экономик (речь шла, в частности, о военной операции РФ на Украине — см. «Ъ-Онлайн» от 26 января). Однако именно их отложенные последствия, считают в МВФ, могут замедлить экономический рост в стране. Помимо волатильности цен на сырье, среди серьезных внешних рисков аналитики называют усиление фрагментации мировой экономики и ее продолжающееся замедление (подробнее об этих факторах см. “Ъ” от 29 марта).

Кристина Боровикова