Китайская торговля ждет оживления спроса

Объем китайского экспорта в годовом выражении в марте сократился на 6,8%, импорта — на 10,2%, сообщило Главное таможенное управление КНР (в декабре китайский экспорт упал на 9,9%, импорт — на 7,5%). Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал более значительное снижение экспорта (на 9,4%) при меньшем падении импорта (минус 5,5%). Профицит баланса внешней торговли Китая при этом продолжил увеличиваться: в январе—феврале он составил $116,9 млрд по сравнению с $109,7 млрд годом ранее.

В частности, экспорт КНР в США в январе—феврале уменьшился на 21,8%, в Евросоюз — на 12,2%, в Великобританию — на 14,4% (вероятно, такая динамика отражает снижение спроса в этих странах на фоне опасений рецессии). В страны АСЕАН поставки китайской продукции, напротив, выросли на 9%, в Россию — на 19,8% (к примеру, экспорт китайских автомобилей по всем странам увеличился год к году на 78,9%).

Статистика по импорту отразила более равномерное сокращение поставок: ввоз товаров из США снизился год к году на 5%, из ЕС — на 5,5%, из государств АСЕАН — на 8,3%, поставки из России при этом выросли на 31,3%. Сокращение импорта выборочно затронуло сырьевые товары: ввоз сырой нефти снизился год к году на 1,3% в объемах и 5,3% в деньгах, природного газа — на 9,4% и 9,2%, тогда как импорт угля вырос на 70,8% и 39,4% соответственно.

Заметим, в целом за прошлый год китайский экспорт в РФ вырос на 12,8%, импорт из России в КНР — на 43,4% (в значительной степени за счет поставок энергоресурсов). Торговля Китая с США в прошлом году изменилась не так значительно: китайский экспорт вырос на 1,2%, а импорт сократился на 1,1%.

В Capital Economics по-прежнему надеются, что «открытие» Китая и снятие коронавирусных ограничений в итоге приведет к росту импорта, экспортные же поставки, напротив, могут снизиться на фоне охлаждения внешнего спроса. Текущее углубление спада импорта по сравнению с декабрем, когда власти страны стали снимать ограничения, в центре объясняют эффектом более высокой базы: месяц к месяцу с очисткой от сезонности импорт остался почти неизменным, а с учетом снижения цен его объемы незначительно выросли. Объем экспорта в помесячной динамике также вырос — впервые с сентября.

Татьяна Едовина