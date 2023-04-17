Человек подорвался на мине при попытке попасть в Брянскую область из Украины

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил о попытке незаконного пересечения государственной границы со стороны Украины.

По его словам, в районе села Запесочье Погарского района нарушитель подорвался на заминированной защитной линии. Ее создали военнослужащие ВС РФ для предотвращения таких несанкционированных проникновений на территорию России и обеспечения безопасности жителей приграничных населенных пунктов.

В начале марта диверсионная группа проникла на территорию Брянской области, что привело к гибели двух человек в селе Любечане. По официальной версии, нападавшие открыли стрельбу по ехавшим в школу детям, которые выбрались из попавшего под огонь автомобиля. 10-летний мальчик Федор получил ранение грудной клетки, однако сумел проводить бывших с ним двух девочек через лес, поймать попутную машину и доехать до безопасного места. По указу президента его наградили медалью «За отвагу». Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Русский добровольческий корпус», участвующая в боевых действия на стороне Украины и признанная экстремистской.

В Брянской области введен повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. Обстрелам со стороны Украины подвергаются гражданские объекты, в том числе нефтепровод «Дружба».

Сергей Толмачев, Воронеж