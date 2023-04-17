Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Человек подорвался на мине при попытке попасть в Брянскую область из Украины

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил о попытке незаконного пересечения государственной границы со стороны Украины.

По его словам, в районе села Запесочье Погарского района нарушитель подорвался на заминированной защитной линии. Ее создали военнослужащие ВС РФ для предотвращения таких несанкционированных проникновений на территорию России и обеспечения безопасности жителей приграничных населенных пунктов.

В начале марта диверсионная группа проникла на территорию Брянской области, что привело к гибели двух человек в селе Любечане. По официальной версии, нападавшие открыли стрельбу по ехавшим в школу детям, которые выбрались из попавшего под огонь автомобиля. 10-летний мальчик Федор получил ранение грудной клетки, однако сумел проводить бывших с ним двух девочек через лес, поймать попутную машину и доехать до безопасного места. По указу президента его наградили медалью «За отвагу». Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Русский добровольческий корпус», участвующая в боевых действия на стороне Украины и признанная экстремистской.

В Брянской области введен повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. Обстрелам со стороны Украины подвергаются гражданские объекты, в том числе нефтепровод «Дружба».

Сергей Толмачев, Воронеж

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...