Декларации скрылись из вида

Чиновники начали удалять данные о доходах и имуществе задним числом. По крайней мере, декларации за последние 15 лет пропали с сайта Минтранса, а со страницы МИД РФ исчезла информация за 2021 год, выяснили журналисты. Ведомства ссылаются на декабрьский указ Владимира Путина, который разрешил не публиковать данные о доходах и имуществе во время СВО. Но об удалении старых деклараций в указе не было ни слова. Законно ли это? И что о происходящем думают те, кто раньше обязан был отчитываться? Разбирался Даниил Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В декабре 2022 года представитель Кремля Дмитрий Песков советовал журналистам внимательнее читать указ президента. Якобы Владимир Путин разрешил не публиковать декларации только тем чиновникам, кто работает в зоне СВО. Первые шесть пунктов документа действительно касаются военных действий, но в последнем — под буквой «Ж» — об этом нет ни слова. Там лишь сказано, что те, кто должны были отчитываться о доходах и имуществе, могут не публиковать такую информацию.

Вероятно, некоторые ведомства и чиновники решили, что это позволяет им удалить отчетности и за прошлые годы. Как иначе объяснить, что все данные пропали с портала Минтранса, а с сайта МИД РФ исчезли сведения именно за 2021-й? Замглавы комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Андрей Луговой тоже удивлен:

«Декларации чиновников должны быть в открытом доступе независимо от того, какие решения были приняты. Публичность — это главная защита чиновников от любых претензий, которые могут возникнуть со стороны общества. Я не вижу никаких причин, по которым это необходимо делать. Какая разница, если есть объяснение тем или иным заработкам или декларациям?»

“Ъ FM” направил запрос в Минтранс, а в МИД РФ сообщили, что разбираются в ситуации. В Кремле, кстати, ранее заявили, что единой позиции по вопросу публикации декларации нет. Главное, ее подать, а обнародование вторично. Но смысла скрывать старые сведения крайне мало, считает председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов:

«Это нарушение закона. Бессмысленно удалять декларации, это вызывает ненужную реакцию. Убрать эту информацию от неких враждебных спецслужб или НКО тоже невозможно, потому что все данные скачивались и собирались. Почему именно эти ведомства могли удалить декларации? Думаю, что здесь все зависит от кадровых служб и решений руководителей».

И все-таки насколько сокрытие старых деклараций законно? В том самом пункте «Ж» президентского указа сказано, что размещение в интернете данных о доходах и имуществе и предоставление журналистам для опубликования не осуществляется. О возможности удаления ни слова, но, кажется, лазейка в этой формулировке все же есть, говорит учредитель «Московского правозащитного центра» Михаил Салкин:

«Вариант с удалением — это, на мой взгляд, конечно, самодеятельность. Но оштрафовать за неразмещение этих сведений теперь их уже нельзя, потому что в законе допускается такая возможность. Так как подход к сайтам у нас аналогичен СМИ, то при запросе доступа к такому ресурсу они вправе информацию не размещать, ссылаясь на этот указ».

С другой стороны, все еще действует антикоррупционный закон от 2008 года, и указ президента от 2013-го. Они про обязанность отчитываться о доходах и расходах, но про удаление деклараций опять ничего не сказано. Скроют ли и другие ведомства свои старые отчеты, будет зависеть от примера, который подаст Владимир Путин, полагает независимый антикоррупционный эксперт Илья Шуманов, которого Минюст считает иноагентом:

«С МИД все понятно, потому что данное ведомство — важная часть внешней политики и всегда находится под ударом. Если мы говорим про спецслужбы, то у них есть основания закрывать такие данные. А вот про Минтранс мне совершенно непонятно. Это внутренний инфраструктурный орган власти, там большие коррупционные риски. Последуют ли другие ведомства примеру Минтранса? Все будет очень сильно зависеть от того, опубликует ли президент свои сведения о доходах. Это будет ярким маркером для всех остальных».

Отчет президента за 2021 год Кремль опубликовал 15 апреля 2022-го. Тогда Владимир Путин задекларировал заработок в 10 млн руб. и имущество: две квартиры, гараж и гаражное место, две «Волги», одну «Ниву» и прицеп «Скиф».

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