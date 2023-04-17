«РИА Новости»: Совет федерации не будет публиковать сведения из деклараций сенаторов

Совет федерации решил не публиковать никакой информации по декларациям о доходах сенаторов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. 1 марта вступили в силу поправки к законодательству, разрешающие депутатам Госдумы и сенаторам не публиковать свои декларации о доходах и имуществе.

В декабре 2022 года Владимир Путин подписал указ, разрешающий чиновникам не публиковать декларации. Этим же документом некоторым категориям военных разрешили не подавать сведения о своих доходах на время проведения военной операции на Украине.

При этом целый ряд депутатов решил все же обнародовать данные о своих доходах. В частности, в конце января декларацию опубликовала заместитель главы фракции «Новых людей» в Госдуме Сардана Авксентьева. 19 марта на сайте Госдумы были размещены сведения о доходах председателя нижней палаты Вячеслава Володина. Примеру спикера последовали единороссы Александр Хинштейн, Владимир Бурматов, Алексей Говырин и Римма Утяшева, а также Станислав Наумов (ЛДПР) и Роза Чемерис («Новые люди»).

«Справедливая Россия—За правду» решила не ограничиваться точечными публикациями и 31 марта обнародовала декларации всех своих депутатов Думы из своей фракции на партийном сайте. Замглавы фракции КПРФ Николай Коломейцев заявил, что все депутаты фракции Компартии в Госдуме опубликуют декларации о своих доходах и имуществе.

Подробнее о декларационной кампании в Госдуме — в материале «Ъ» «Декларации вопреки спецоперации».

Эрдни Кагалтынов