Песков: Путин уже сдал декларацию о доходах за 2022 год

Президент России Владимир Путин и большинство сотрудников Кремля уже представили декларацию о доходах за 2022 год. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Почти все уже сдали»,— сказал Дмитрий Песков (цитата по ТАСС). Пресс-секретарь российского президента обратил внимание, что отчитаться о доходах необходимо до 31 марта.

В соответствии с действовавшим ранее законодательством, декларации о своих доходах и доходах супругов и несовершеннолетних детей госслужащие, сотрудники Банка России и госкорпораций были обязаны до 1 апреля. Затем эта информация публиковалась на официальных сайтах этих органов и организаций.

В декабре 2022 года Владимир Путин подписал указ, разрешающий чиновникам не публиковать декларации. Этим же документом некоторым категориям военных разрешили не подавать сведения о своих доходах на время проведения военной операции на Украине. 1 марта вступили в силу поправки к законодательству, разрешающие депутатам Госдумы и сенаторам не публиковать свои декларации о доходах и имуществе.

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