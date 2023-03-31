Россия обвинила Словакию в уклонении от переговоров по вопросу реэкспорта МиГ-29 Украине

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) обвинила Министерство обороны Словакии в уклонении от проведения переговоров по вопросу о передаче Украине истребителей МиГ-29. 24 марта ФСВТС заявила о нарушении правил реэкспорта со стороны Словакии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jozef Durn?k / TASR / AP, Jozef Durnik / TASR / AP Фото: Jozef Durn?k / TASR / AP, Jozef Durnik / TASR / AP

В сообщении служба напомнила, что выступала против отправки МиГ-29 на Украину, поскольку в соответствии с соглашением без письменного согласия второй стороны продавать или передавать третьим странам вооружение и военную технику, полученные в результате военно-технического сотрудничества России и Словакии, нельзя (документ от 29 апреля 1997 года).

«Вместе с тем министр обороны Словакии Я. Надь сообщил о том, что ''в архиве министерства такого документа не нашлось''. По нашему мнению, подобные результаты ''расследования'' cловацкой cтороны могут свидетельствовать о попытке Я. Надя ввести в заблуждение мировое сообщество»,— говорится в сообщении ФСВТС. В службе добавили, что могут направить словацкой стороне копию оригинала документа.

Кроме того, упоминается в сообщении, Минобороны Словакии в 2009 году заключило соглашение с российской компанией РСК МиГ на абонементное обслуживание самолетов. Словакия расторгла соглашение в 2022 году, однако ряд вопросов остался нерешенным. В частности, вопрос «возврата российской стороне дорогостоящего оборудования».

«Несмотря на неоднократные предложения ФСВТС России и российских контрактантов цивилизованно урегулировать сложившуюся ситуацию, Минобороны Словакии уклоняется от проведения переговоров и решения этих вопросов. Оборудование, поставленное на условиях временного ввоза, продолжает незаконно удерживаться словацкой стороной и может быть передано на Украину»,— утверждает ФСВТС.

18 марта Словакия подписала с Украиной соглашение о передаче 13 истребителей МиГ-29 и двух зенитных комплексов противовоздушной обороны «Куб». 23 марта министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил о передаче ВСУ четырех истребителей, поставка остальных ожидается в ближайшие недели.

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Лусине Баласян