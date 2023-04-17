Что происходит после ввода войск России на Украину. День 418-й

Шмыгаль заявил о планах Канады конфисковать и передать Украине российский Ан-124. В Белгороде и Белгородской области произошли два пожара на гражданских объектах, они потушены. Объявленный в розыск мэр из Приморья сообщил, что находится в зоне спецоперации. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:34. Работа Керченской переправы приостановлена из-за плохой погоды, в очереди на паром стоят 136 грузовиков — оперштаб Краснодарского края.

9:32. Биржевые цены на газ в Европе утром в понедельник находятся на уровне чуть выше $470 за тыс. кубометров — данные ICE.

9:32. Минобороны Швеции сообщило, что в стране до 11 мая будут проходить учения «Аврора-23», в них поучаствуют 26 тыс. военнослужащих из стран—членов НАТО.

9:14. «Ведомости»: Минфин и ЦБ обсуждают введение ежемесячного валютного лимита на внутреннем рынке при выкупе активов иностранного бизнеса, который уходит из России.

8:40. Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси: страна уже выделила Украине помощь на сумму $7,6 млрд.

8:40. Главы МИД стран G7 обсудили продолжение поддержки Украины и введение санкций против России.

8:21. Канада планирует конфисковать российский самолет Ан-124 и передать его Украине, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

8:18. Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов предложил признать участников спецоперации на территории Украины социально уязвимой категорией, чтобы их можно было трудоустраивать в сфере социального предпринимательства.

8:16. Омбудсмену Татьяне Москальковой в 2022 году поступило 79 420 обращений, больше 23% из которых связаны со спецоперацией на территории Украины — «Ведомости».

8:13. Глава приморского города Большой Камень Рустям Абушаев, разыскиваемый по делу о мошенничестве, находится в зоне спецоперации. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

8:11. В Белгороде и Белгородской области зафиксированы два пожара на «гражданских объектах», они потушены — губернатор Вячеслав Гладков.