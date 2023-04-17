Владимир Кара-Мурза приговорен к 25 годам лишения свободы

Мосгорсуд приговорил оппозиционного политика и журналиста Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иностранным агентом) к 25 годам колонии строго режима по делу о госизмене (ст. 275 УК), публичном распространении ложной информации об армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК), осуществлении деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК). Именно такой срок запрашивало гособвинение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Кара-Мурза

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Владимир Кара-Мурза

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. По решению суда ему также назначен штраф на сумму 400 тыс. руб. и запрет в течение семи лет заниматься журналистикой. Слушания проходили в закрытом режиме из-за грифа «секретно».

Владимир Кара-Мурза находится в СИЗО с апреля 2022 года. Изначально его обвиняли в «публичном распространении заведомо ложной информации». Как утверждает следствие, во время выступления в США он обвинил вооруженные силы России в использовании запрещенных средств ведения боевых действий. Позднее против него возбудили еще два дела, в октябре их объединили в одно производство.

Дело Владимира Кара-Мурзы — первое в России, когда применяется новая редакция статьи о госизмене. Согласно ей, госизменой могут признавать не только передачу секретных сведений, но и оказание другим странам или организациям помощи в деятельности, направленной против безопасности России.

Подробнее о деле читайте в публикации «Ъ» «Защита от Нобеля».

Лаура Кеффер