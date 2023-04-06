Владимиру Кара-Мурзе запросили 25 лет лишения свободы

Гособвинение запросило оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе (признан иностранным агентом) 25 лет лишения свободы по уголовному делу о государственной измене и военных фейках. Об этом изданию Sota сообщила его адвокат Мария Эйсмонт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Кара-Мурза

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Владимир Кара-Мурза

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Владимир Кара-Мурза находится в СИЗО с апреля 2022 года. Изначально его обвиняли в «публичном распространении заведомо ложной информации» (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Позже против него возбудили еще два уголовных дела о госизмене (ст. 275 УК РФ) и осуществление деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ). Дело о фейках и госизмене в октябре 2022-го объединили в одно. По версии следователей, во время выступления в США господин Кара-Мурза обвинил ВС РФ в использовании запрещенных средств ведения боевых действий.

Дело Владимира Кара-Мурзы — первое в России, когда применяется новая редакция статьи о госизмене. Согласно ней, госизменой может быть признана не только передача секретных сведений, но и оказание другим странами или организации помощи в деятельности, направленной против безопасности России.

Новость дополняется.