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Коммерсантъ FM
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Владимиру Кара-Мурзе запросили 25 лет лишения свободы

Гособвинение запросило оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе (признан иностранным агентом) 25 лет лишения свободы по уголовному делу о государственной измене и военных фейках. Об этом изданию Sota сообщила его адвокат Мария Эйсмонт.

Владимир Кара-Мурза

Владимир Кара-Мурза

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Владимир Кара-Мурза

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Владимир Кара-Мурза находится в СИЗО с апреля 2022 года. Изначально его обвиняли в «публичном распространении заведомо ложной информации» (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Позже против него возбудили еще два уголовных дела о госизмене (ст. 275 УК РФ) и осуществление деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ). Дело о фейках и госизмене в октябре 2022-го объединили в одно. По версии следователей, во время выступления в США господин Кара-Мурза обвинил ВС РФ в использовании запрещенных средств ведения боевых действий.

Самые суровые приговоры по 275-й статье

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Дело Владимира Кара-Мурзы — первое в России, когда применяется новая редакция статьи о госизмене. Согласно ней, госизменой может быть признана не только передача секретных сведений, но и оказание другим странами или организации помощи в деятельности, направленной против безопасности России.

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