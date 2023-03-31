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Защита от Нобеля

Мосгорсуд заслушал свидетелей по делу Кара-Мурзы

В Мосгорсуде продолжается процесс по делу журналиста и политолога Владимира Кара-Мурзы (признан иноагентом) — это первый случай, когда применяется новая, расширенная редакция статьи о госизмене, когда таковой может быть признана не только передача секретных сведений, но и просто оказание иностранному государству или организации помощи в деятельности, направленной против безопасности РФ. В пятницу показания в качестве свидетелей защиты дали нобелевский лауреат Дмитрий Муратов и лидер «Яблока» Григорий Явлинский. Оба отказались обсуждать свои выступления перед судом, сославшись на подписку о неразглашении.

Публицист Владимир Кара-Мурза на одном из судебных заседаний

Публицист Владимир Кара-Мурза на одном из судебных заседаний

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Публицист Владимир Кара-Мурза на одном из судебных заседаний

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

31 марта нобелевский лауреат Дмитрий Муратов и лидер «Яблока» Григорий Явлинский дали в суде показания по делу журналиста и политолога Владимира Кара-Мурзы в качестве свидетелей защиты. Процесс проходит в закрытом режиме, поэтому рассказать подробности они не смогли. Каждый провел в зале суда около получаса. Как рассказал господин Явлинский, суд снял все вопросы, которые задавал ему обвиняемый, но у самого судьи нашлись свои. У гособвинителя вопросов к свидетелям защиты не оказалось.

Кроме того, по словам адвоката обвиняемого Вадима Прохорова, в пятницу защита получала отказ на ходатайство о назначении медэкспертизы и приобщении к делу медицинских документов относительно здоровья Владимира Кара-Мурзы. Ранее процесс уже откладывался в связи с тем, что он проходит курс лечения от полинейропатии нижних конечностей.

Владимир Кара-Мурза был арестован в апреле 2022 года по обвинению по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России).

По версии следствия, в марте 2022 года оппозиционер, выступая перед законодателями штата Аризона (США), распространил заведомо ложную информацию о бомбардировках жилых районов, объектов социальной инфраструктуры и применении иных запрещенных средств и методов ведения войны Вооруженными силами России на Украине.

Позднее к этому добавилось обвинение по ст. 284.1 (осуществление деятельности нежелательной организации) и ст. 275 УК РФ (госизмена). Поводом стало проведение в Москве в октябре 2021 года «конференции в поддержку политзаключенных», которая, по мнению следствия, была оплачена зарегистрированным в США фондом «Свободная Россия» (в РФ признан нежелательной организацией).

Как госизмену квалифицировали три публичных выступления господина Кара-Мурзы с критикой российских властей — в Лиссабоне, Хельсинки и Вашингтоне.

По версии следствия, это также делалось по поручению фонда «Свободная Россия». Сам Владимир Кара-Мурза считает все выступления нормальной деятельность оппозиционного политика, подчеркивает его защитник: все делалось открыто и публично.

По словам Вадима Прохорова, это первый случай, когда применяется новая, расширенная редакция статьи о госизмене — теперь таковой может быть признана не только передача секретных сведений, но и просто оказание иностранному государству или организации помощи в деятельности, направленной против безопасности РФ.

На предыдущих заседаниях сторона обвинения огласила обвинительное заключение и представила свои доказательства, сейчас последние предоставляет защита.

Когда был вынесен первый приговор за распространение ложных сведений о ВС РФ

Кроме того, как стало известно “Ъ”, защита заявила отвод председательствующему на процессе судье Сергею Подопригорову из-за наличия у него конфликта интересов: судья подпал под санкции США как фигурант «списка Магнитского» и в 2017–2018 годах даже пытался обжаловать такое решение, то есть оценивал его как несправедливое и необоснованное (по его поручению направлялись соответствующие запросы в Министерство финансов США). Между тем господину Кара-Мурзе инкриминируют в том числе участие в лоббировании акта Магнитского.

Вадим Прохоров подтвердил “Ъ”, что защита заявляла судье отвод по этим основаниям, и даже дважды, уточняет он, но оба раза получила отказ.

Адвокат Роберт Зиновьев говорит, что заявленный стороной защиты отвод практически никогда не удовлетворяется судом. И даже не из-за отсутствия веских оснований, как раз они бывают достаточно серьезными. Всему виной заведомо ущербный механизм, ведь принятие решения отдается на откуп самому судье. А кроме того, этот отказ нельзя обжаловать. Вопрос об отводе судьи должен рассматривать председатель суда, либо как минимум независимые судьи, уверен эксперт.

Анастасия Корня

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