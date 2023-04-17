Мосгорсуд признал оппозиционера и журналиста Владимира Кара-Мурзу (признан иностранным агентом) виновным в госизмене (ст. 275 УК), публичном распространении ложной информации об армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК) и осуществлении деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК) и приговорил к 25 годам колонии строгого режима. Чем известен Владимир Кара-Мурза — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Кара-Мурза (признан иностранным агентом)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Владимир Кара-Мурза (признан иностранным агентом)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Кара-Мурза Владимир Владимирович родился 7 сентября 1981 года в Москве. В 2003 году окончил исторический факультет Кембриджского университета (Великобритания).

Сын журналиста, члена Академии российского телевидения Владимира Кары-Мурзы. В СМИ работал с 16 лет. С 1997 по 2000 год — корреспондент газеты «Новые Известия». В 2000–2004 годах — собственный корреспондент и обозреватель ИД «Коммерсантъ». Одновременно с этим возглавлял журнал Russian Investment Review.

С 2004 по 2012 год руководил подразделением телекомпании RTVi в Вашингтоне. В это время выпустил интервью с предпринимателем Сергеем Колесниковым о строительстве дворца под Геленджиком (так называемого «дворца Путина»).

Был связан с несколькими демократическими партиями. С 1999 по 2001 год входил в партию «Демократический выбор России», с 2001 по 2009 год — член партии «Союз правых сил». В 2000–2003 годах — советник председателя фракции СПС в Госдуме России Бориса Немцова, полномочный представитель СПС в Великобритании. На выборах в ГД России выдвигался от партий СПС и «Яблоко».

В 2007–2008 годы занимался координацией инициативной группы по выдвижению правозащитника и советского диссидента Владимира Буковского на выборы президенты России. В марте 2010 года подписал обращение с требованием отставки тогдашнего премьер-министра России Владимира Путина под названием «Путин должен уйти».

С февраля 2011 года продвигал «закон Магнитского», в частности выступал в Конгрессе Соединенных Штатов и Европарламенте в качестве представителя российской оппозиции.

В июне 2012 года вошел в политический совет Партии народной свободы (ПАРНАС). В октябре 2012 года избран в координационный совет оппозиции, занял 21-е из 30 мест в общегражданском списке.

Также являлся координатором, заместителем председателя «Открытой России» (ликвидирована; связана, как считают правоохранительные органы РФ, с британской Open Russia Civic Movement, которая признана нежелательной), возглавлял Фонд Бориса Немцова.

В мае 2015 года госпитализирован с признаками тяжелого отравления, введен в состояние искусственной комы. Лечение проводил главный реаниматолог Москвы Денис Проценко.

В феврале 2017 года снова госпитализирован с признаками отравления. Был поставлен диагноз «токсическое действие неучтенного вещества». Позже оппозиционер заказал исследования во Франции, которые показали превышение концентрации марганца (в 59,5 раза), меди (в 1,8 раза), цинка (в 2,25 раза), ртути (в 1,2 раза).

В декабре 2015 года Владимир Кара-Мурза подал первое заявление в СКР с просьбой возбудить уголовное дело о покушении на убийство (ст. 30 и ст. 105 УК РФ). Позже он повторил попытки и заявлял о «причастности представителей российских спецслужб». Как утверждали его юристы, СКР несколько раз выносил отказные постановления в возбуждении уголовных дел по заявлениям Владимира Кара-Мурзы.

С 2019 по 2021 год занимал пост вице-президента зарегистрированного в США фонда Free Russia Foundation («Свободная Россия»; связан с признанным иностранным агентом бизнесменом Михаилом Ходорковским, в 2019 году НПО включена в перечень нежелательных в РФ организаций). В октябре 2021 года провел в Сахаровском центре (признан иностранным агентом) в Москве «конференцию в поддержку политзаключенных», которая, по мнению следствия, была оплачена данной организацией.

С сентября 2019 года по февраль 2022 года вел передачи на радио «Эхо Москвы» и радио «Свобода» (внесена в реестр СМИ—иностранных агентов).

В феврале 2022 года вошел в Антивоенный комитет России. В апреле 2022 года задержан во дворе своего дома за неповиновение сотруднику полиции. В протоколе задержания говорится, что он «повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться».

22 апреля 2022 года был внесен Минюстом в перечень физлиц—иностранных агентов.

В октябре 2022 года награжден правозащитной премией Парламентской ассамблеи Совета Европы имени Вацлава Гавела.