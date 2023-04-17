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Коммерсантъ FM
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WSJ: экс-офицер ВМС США Сара Билс вела Telegram-канал, причастный к утечке разведданных

Telegram-аккаунт Donbass Devushka, который распространил часть засекреченных документов Пентагона, вела бывший офицер Военно-морских сил США Сара Билс, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). По словам девушки, всего аккаунт вели 15 человек. У канала более 65 тыс. подписчиков, посты в нем публикуют на английском языке.

По данным WSJ, на канале были выложены четыре файла с засекреченной информацией. Госпожа Билс признала, что была администратором канала, а также участвовала в сборе средств через него, но отрицает, что она размещала документы. Имена других администраторов она называть отказалась.

37-летняя Сара Билс служила на военно-морской авиабазе США на острове Уидби. Причины ее увольнения не приводятся. Как уточняет WSJ, нет доказательств того, что она могла использовать свой доступ к засекреченным данным для их похищения.

Данные Пентагона и американской разведки попали в интернет в апреле через групповой чат в Discord. Его администратором был 21-летний военнослужащий разведывательного подразделения ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра, его арестовали. Документы касались, в частности, контрнаступления Украины, а также взаимодействия и давления США на другие страны для передачи Киеву оружия.

Подробнее об утечке — в материале «Ъ» «Утечка дала осечку».

Лаура Кеффер

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