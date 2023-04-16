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Коммерсантъ FM
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В Белоруссии арестован основатель Telegram-канала, входящего в сеть хакеров Killnet

В Белоруссии арестовали администратора Telegram-канала Anonymous Russia, который входит в сеть пророссийских хакеров Killnet. Об этом рассказал сам основатель Killnet, подробности дела он не привел.

По его словам, глава Anonymous Russia — 18-летний гражданин Белоруссии Арсений Елисеев по прозвищу Raty. Сейчас он находится в СИЗО-3 в Гомеле. «Арсений (основатель Anonymous Russia) отличный парень, патриот — но был неаккуратен. За что сейчас платит своим сообществом и статусом»,— утверждает основатель Killnet.

Белорусская газета «Наша Нива» пишет, что зимой господина Елисеева разыскивал местный поисковой отряд. По его данным, молодой человек 14 февраля вышел из дома и пропал на девять дней.

В июне 2022 года хакеры Killnet сообщали об атаке на сайты Литвы, которую они осуществили из-за блокировки транзита в Калининград. В октябре Killnet заявила об атаке на госсайты Болгарии, в ноябре — на сайты энергетических компаний Австрии. В феврале 2023-го хакеры заявили о взломе сайта военной базы Рамштайн.

Лаура Кеффер

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