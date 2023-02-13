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Коммерсантъ FM
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Хакеры Killnet заявили о взломе сайта военной базы Рамштайн

Хакерская группировка Killnet заявила, что взломала сайт американской военной базы Рамштайн в Германии. Сайт базы не работает.

«Отвалилась база, как-то так»,— говорится в Telegram-канале We are Killnet.

В ночь на 13 февраля несколько сайтов НАТО подверглись хакерской атаке. Как отмечало немецкое агентство DPA, в Twitter распространялись сообщения о том, что атаку совершили «пророссийские активисты», в том числе из группы Killnet.

В июне эти хакеры заявили об атаке на сайты Литвы из-за блокировки транзита в Калининград. В октябре Killnet сообщали об атаке на госсайты Болгарии, в ноябре — на сайты энергетических компаний Австрии.

Лаура Кеффер

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