Хакеры Killnet заявили о DDoS-атаке на сайты энергетических компаний Австрии

Хакерская группировка Killnet в своем частном Telegram-канале сообщила об атаке на сайты ключевой инфраструктуры Австрии. По сообщению хакеров, были атакованы сайты открытых данных Австрии, а также сайты энергетических и энергоснабжающих компаний — EVN AG, Energie AG Obersterreich, а также Energie Steiermark AG.

Хакеры сообщили об атаке на сайты в 14:30 мск. На 16:22 мск указанные в сообщении сайты австрийских компаний были все еще недоступны.

В октябре Killnet сообщали об атаке на госсайты Болгарии «за предательство перед Россией». В июне хакеры заявили об атаке на 1089 сайтов Литвы из-за блокировки транзита в Калининград.

Анастасия Ларина