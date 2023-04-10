Общественник просит главу Краснодара отменить концерт группы Shortparis

Руководитель краснодарского отделения общественного движения «Царьград» Никита Изюмов потребовал отменить концерт группы Shortparis. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
Фото: SHORTPARIS / Vk.com
В обращении к мэру Краснодара Евгению Наумову господин Изюмов подчеркивает, что одна из причин возможной отмены — позиция музыкального коллектива по поводу СВО, а также административное взыскание за митинги в Санкт-Петербурге.
Концерт Shortparis должен состояться 18 апреля на «КРОП Арене» в Краснодаре.
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