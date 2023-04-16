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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 417-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 16 апреля

Украина сообщила о новом обмене пленными с Россией. В результате взрывов в храме в Донецке погибла женщина, еще шесть человек ранены. Власти Польши и Венгрии ограничили ввоз украинской сельхозпродукции до 30 июня. Италия преодолела зависимость от российского газа. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

11:02. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник обсудил подготовку к новому учебному году и организацию летнего отдыха в регионе с первым замруководителя администрации президента Сергеем Кириенко, министром просвещения Сергеем Кравцовым и министром здравоохранения Михаилом Мурашко.

10:44. Основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин поручил передать группу военнопленных украинской стороне, сообщила его пресс-служба.

10:25. В результате обмена из российского плена на Украину вернулись 130 военнослужащих, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Россия пока не сообщала о новом обмене.

10:17. Российский рынок покинула лишь малая доля западных компаний, которые обещали сделать это после ввода войск РФ на Украину — The Washington Post.

10:14. Возле Спасо-Преображенского в Донецке во время пасхальной службы произошли взрывы, погибла женщина, еще шесть человек ранены.

10:13. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что «у чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену».

10:12. Из аэропорта Хельсинки вечером 15 апреля вылетели два самолета с российским ядерным топливом, сообщил представитель Центра радиационной безопасности Петтери Тииппана.

10:09. Италия эффективно преодолела зависимость от российского газа, заявил министр окружающей среды и энергетической безопасности Джильберто Пикетто-Фратин.

10:08. В Германии отключили от энергосети три последние атомные электростанции, сообщило DPA со ссылкой на компании-операторов АЭС.

10:06. Власти Польши и Венгрии ограничили ввоз украинской сельхозпродукции до 30 июня.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 416-й

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