Украина обвинила Польшу в нарушении соглашения после решения о запрете на ввоз зерна

Министерство сельского хозяйства Украины заявило, что решение Польши запретить импорт ее зерна и некоторых других продовольственных товаров нарушает соглашение, достигнутое в апреле. Варшава принимает меры по сокращению импорта в целях защиты своих фермеров от конкуренции, сообщает агентство Bloomberg.

Соглашение предусматривает, что пшеница, кукуруза, семена подсолнечника и рапс с Украины могут поставляться в Польшу при условии, что к июлю они будут отправлены в другие страны. Договоренность была достигнута на фоне протестов из-за перенасыщения рынка, о котором заявляют польские фермеры.

«Мы понимаем, что польские фермеры сталкиваются с трудной ситуацией, но мы подчеркиваем, что сейчас самая сложная ситуация для украинских фермеров»,— заявило украинское министерство и предложило оформить новое соглашение с Польшей в ближайшие дни.

В апреле подал в отставку министр сельского хозяйства Польши Хенрик Ковальчик после масштабного протеста фермеров из-за импорта зерна с Украины. Фермеры являются важным электоратом правящей партии «Право и справедливость», которой осенью предстоят выборы, отмечает Bloomberg.

Польша продолжит поддерживать Украину, заявил лидер правящей партии страны Ярослав Качиньский на митинге в Лысе. «Однако мы обязаны защитить наших граждан, фермеров и избежать кризиса нашего сельского хозяйства»,— подчеркнул он.

Польша и другие соседние государства согласились помочь вывезти зерно c Украины на мировые рынки. Часть этих поставок сейчас скапливается в Восточной Европе, сообщает Bloomberg.

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Мария Федотова