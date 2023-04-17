Неслучайные «газели»

Быстрорастущие компании в РФ существуют не только в сфере IT, но и в таких секторах, как связь, торговля, транспортировка и хранение, сказано в опубликованном в Eurasian Business Review исследовании. Его авторы констатируют, что универсальных для всех стран критериев определения компаний-«газелей» нет, поскольку необходимо учитывать условия, в которых они существуют, и соответствующим образом дифференцировать меры их поддержки. Исследователи предложили методику определения таких компаний с точки зрения устойчивого роста занятости, а не выручки, показав в результате, что в успехе «газелей» нет фактора случайности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За «газелями» в России нужно наблюдать пристальнее и дольше, чем за их собратьями по ту сторону государственной границы

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ За «газелями» в России нужно наблюдать пристальнее и дольше, чем за их собратьями по ту сторону государственной границы

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Поддержанные Российским научным фондом исследователи Иван Савин (Автономный университет Барселоны) и Мария Новицкая в статье «Определение компаний-"газелей" на основе данных, исключающих случайность: опыт России и Испании» предложили методику выделения быстрорастущих организаций, которая позволяет убрать из этого процесса элемент их случайного успеха.

К быстрорастущим компаниям (БРК, так называемым газелям) обычно относят предприятия, показывающие устойчивые темпы прироста выручки или занятости в течение трех лет. Ранее экономисты из МВФ и Всемирного банка отмечали ключевую роль БРК в восстановлении экономик и рекомендовали концентрировать господдержку именно на них. В Высшей школе экономики приводили данные, что, составляя всего 15% от числа российских компаний, они формируют 60% прироста выручки, что говорит о значимости вклада «газелей» в экономический рост. Власти значение БРК осознают и намерены стимулировать их развитие — в частности, Минэкономики предлагало поддерживать малые компании, применяющие в своей работе результаты интеллектуальной деятельности (см. “Ъ” от 14 ноября 2022 года).

Авторы исследования отмечают, что впечатляющие результаты БРК часто подвергаются сомнению, поскольку их успех может быть вызван исключительно удачей. Поэтому они стремились исключить фактор случайности. Для этого исследователи проанализировали данные о более 400 тыс. компаний из России и Испании за 2010–2018 годы, предоставленные крупнейшим поставщиком информации о частных компаниях Bureau van Dijk, и провели эксперимент с помощью «цепей Маркова» (эта модель описывает последовательность событий, где вероятность каждого нового события зависит только от предыдущего).

Они предложили методику оценки «газелей» с точки зрения устойчивого роста занятости, а не выручки, показав с ее помощью, что существование таких компаний не может быть объяснено только случайностью. «Выявленные "газели" должны иметь конкурентные преимущества, которыми могут быть лучшие ресурсы, технологии, процедуры управления, партнеры по цепочкам создания стоимости. Они позволяют расширять долю рынка и устойчиво демонстрировать превосходную производительность, лучшие результаты»,— пишут авторы.

В результате анализа на «газели» пришлось 1–2% от общего числа компаний в наборе данных. В России они отвечают за 13–15% роста занятости, в Испании — за 9%. Для того чтобы компания в России считалась «газелью», ей нужно показывать устойчивый рост на протяжении более длительного периода, чем в Испании. Вопреки мифу, что «газели» сосредоточены лишь в высокотехнологичных отраслях, показано, что в России они концентрируются в отраслях информации и связи, в оптовой и розничной торговле, в сфере транспорта и хранения. В Испании это также недвижимость, строительство и образование — указано, что эти сектора могут служить источником роста занятости в обеих экономиках.

Отметим, что исследование не определяет факторы, которые бы объяснили устойчивый рост «газелей». Авторы констатируют, что универсального для всех стран определения компаний-«газелей» не существует и различие в показателях Испании и России подтверждает потребность в более глубоком анализе БРК и в дифференцированных мерах поддержки этих компаний со стороны правительств.

Диана Галиева